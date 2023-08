‘Nieuw epicentrum van gevechten’: Russen voeren offensief in noordoosten op, Oekraïne kondigt evacuaties aan

De lokale overheden in de Oekraïense regio rond Koepjansk in het noordoosten van het land hebben de evacuatie bevolen van de stad en ruim 35 omliggende dorpen. Ze doen dat nu Rusland er steeds meer in het offensief gaat en een doorbraak probeert te forceren.

De evacuatie is volgens de overheid nodig om de burgers te beschermen tegen de aanhoudende Russische beschietingen op het gebied. In de nacht van woensdag op donderdag raakten opnieuw twee mensen gewond, ook werd het stadhuis van Koepjansk geraakt door Russische artillerie.

Volgens Oleh Synjehoebov, de militaire gouverneur van de provincie Charkiv, “lanceerden de Russen de afgelopen 24 uur massale aanvallen met geleide luchtbommen en andere wapens op dorpen in de districten Bohodoechiv, Charkiv, Tsjoehoejiv, Izjoem en Koepjansk”. Inwoners die nog niet gevlucht zijn voor het oorlogsgeweld, zullen verplicht naar het westen worden vervoerd, verder weg van de frontlijn.

Volgens Andri Kanasjevytsj, het hoofd van het militaire districtsbestuur van Koepjansk, “worden de Russische terroristen nog cynischer en staan ze volledig onverschillig tegenover mensenlevens. We raden de burgers daarom aan om een verantwoordelijke en geïnformeerde beslissing te nemen en tijdelijk te vertrekken richting de veilige gebieden van Charkiv.”

Nieuw epicentrum

Het Oekraïense leger kon Koepjansk, een stadje met voor de oorlog meer dan 25.000 inwoners aan de Oskil-rivier, en een aantal omliggende dorpen ten oosten ervan, vorig jaar bevrijden bij zijn najaarsoffensief in de provincie Charkiv. Sindsdien bleef de frontlijn er lange tijd relatief stabiel.

Maar terwijl Oekraïne zijn huidige tegenoffensief concentreert op de provincies Zaporizja in het zuiden en Donetsk in het zuidoosten, zit het Russische leger al enkele weken in het offensief op dit noordoostelijk grensgebied tussen de provincies Loehansk en Charkiv. Door de ligging nabij Rusland zijn de aanvoerlijnen hier voor de Russen korter, wat de bevoorrading vergemakkelijkt.

De regio wordt nu dagelijks gebombardeerd met artillerie en luchtaanvallen, vooral op de oostelijke oever van de Oskil. Volgens Oekraïne hebben de Russen er “tienduizenden soldaten en honderden tanks” bij elkaar gebracht. Gisteren zouden de aanvallen nog opgevoerd zijn.

Roeslan Moezytsjoek, woordvoerder van de Oekraïense Nationale Garde, noemt de regio door de zware Russische versterkingen nu zelfs “het epicentrum van de vijandelijkheden waar de tegenstander zijn belangrijkste aanvallen lanceert” van heel het land. “Het hoge aantal militairen en middelen en de recente intensivering van de gevechten moeten voor de Russen het tij doen keren. De afgelopen week hebben hier vijftig luchtaanvallen per dag plaatsgevonden.”

Troefkaart

Meer dan vermoedelijk probeert Rusland op die manier Oekraïne te dwingen troepen en materiaal naar het gebied te brengen zodat het die elders niet kan gebruiken voor zijn eigen aanvallen. Donderdagmorgen claimde het Russische leger in zijn ochtendrapport dat het Oekraïense posities en observatiepunten had weten te veroveren rond het dorpje Vilsjana, ten noordoosten van Koepjansk.

Oekraïne daarentegen zegt dat alle aanvallen werden afgeslagen, maar erkent wel dat de situatie moeilijk is. Ook woensdag meldde Oekraïne “zware gevechten”. De Oekraïense generaal en bevelhebber van de grondtroepen Oleksandr Syrsky bracht toen een bezoek aan het gebied om de verdediging te inspecteren.

Volgens de Russische militaire blogger Alexander Kots zien de Oekraïners zich verplicht “om elitetroepen te sturen, en niet om door onze verdediging te breken, maar wel om onze opmars richting Koepjansk tegen te houden”. “Hier ligt onze troefkaart om de Oekraïense bevoorrading te verstoren en hen te verhinderen een grote troepenmacht in te zetten in één bepaalde richting.”

Vorige week nog werd een bloedtransfusiecentrum geraakt door een Russisch bombardement in Koepjansk. Beeld via REUTERS

Volgens Kots “is de inname van Koepjansk weliswaar geen kwestie van dagen”, maar is er wel “een grote kans dat de Oekraïners zich binnenkort in dezelfde situatie als in Bachmoet zullen bevinden”. Die stad in Donetsk werd in mei na een maandenlange belegering en omsingeling door de Russen veroverd.

Ten zuidoosten van Koepjansk, in Novoselivske, zegt Rusland dan weer een Oekraïense aanval te hebben afgeslagen. Novoselivske werd vorig jaar door het Oekraïense leger bevrijd, maar enkele weken geleden opnieuw door Rusland veroverd.