Niemand wil Poetin voor het hoofd stoten. Maar hoeveel dode kinderen en burgers vinden we daarvoor aanvaardbaar?

Amper acht jaar oud is Volodymyr, een jongen uit de regio Ivano-Frankivsk in het uiterste westen van Oekraïne, geworden. Zijn laatste verjaardag vierde hij, zoals veel van zijn leeftijdsgenootjes ook in ons land, met taart met daarop figuurtjes van de populaire animatieserie Paw Patrol.

Maar een negende verjaardag komt er niet. Volodymyr stierf vrijdag toen de wijk waar hij woonde getroffen werd door een Russische hypersonische Kinzjal-raket. Nochtans ligt het huis van zijn ouders, die bij de aanval gewond raakten, op bijna 1.000 kilometer van het front. Maar Volodymyr had de ‘pech’ - hoe cynisch dat ook klinkt - nabij een vliegveld te wonen waarvan het Russische leger dacht dat er Oekraïense piloten verbleven die binnenkort in het buitenland aan hun F-16-opleiding zullen beginnen.

This is the boy who was killed today by the russian Kinzhal hypersonic missile.

De aanval op Ivano-Frankivsk was lang niet enige waarbij burgers deze week het slachtoffer werden van Russische terreur. Dag na dag, nacht na nacht, werden Oekraïense steden gebombardeerd. In Pokrovsk vielen 9 doden en bijna 100 gewonden toen in een woonwijk een zogenaamde ‘double tap’-aanval plaatsvond. Bij die controversiële tactiek wordt er na een eerste inslag met opzet een tijd gewacht tot er hulpverleners aanwezig zijn op de plaats van de aanval, waarna er een tweede aanval wordt gelanceerd. Op die manier wordt de menselijke tol gemaximaliseerd, een gruwelijke techniek die de Russen leerden van het Assad-regime in de Syrische burgeroorlog.

Ook de stad Zaporizja in het oosten van Oekraïne krijgt het zwaar te verduren. Woensdag stierven drie mensen bij een raketaanval, onder hen twee meisjes van amper 19 en 21 jaar oud die op straat muziek aan het spelen waren voor voorbijgangers. Een dag later kwam de 66-jarige lerares Natalia Teresjenko om bij een bombardement op een hotel in het centrum van de stad dat vaak door journalisten en VN-medewerkers wordt gebruikt om oorlogsslachtoffers op te vangen.

Op beelden die gefilmd werden vanuit een aanpalend park waar kinderen aan het spelen zijn, is te zien hoe de tweede raket overvliegt en inslaat. Paniek breekt uit, kinderen beginnen te huilen. Dit is Europa, 2023.

Wie houdt Russisch president Poetin tegen? Volgens de Verenigde Naties zijn aanvallen op dergelijke civiele infrastructuur in strijd met het internationaal humanitair recht, de organisatie riep Rusland - dat nota bene lid is van de Veiligheidsraad van diezelfde organisatie - op om “onmiddellijk te stoppen met willekeurige aanvallen op Oekraïne”.

Maar veel halen zulke oproepen, die al honderden keren zijn gedaan, niet uit. Er werd wat hoop gevestigd op China dat vorige week aanwezig was op de vredestop in Saudi-Arabië, maar erg concreet werd dat niet. Er is voorlopig geen enkel teken dat Rusland op termijn met minder dan de volledige overgave van Oekraïne genoegen zal nemen. Het werd deze week nog letterlijk door oud-president Dmitri Medvedev zo uitgesproken. De Russische machthebbers ontkennen simpelweg het bestaansrecht van een onafhankelijke Oekraïense staat.

Dat er in dat licht, na anderhalf jaar oorlog, nog steeds terughoudendheid is om Oekraïne de wapens te geven die het vraagt om het Russische leger uit het land te kunnen verdrijven, is bijna niet te vatten. De schrik om Poetin voor het hoofd te stoten en voor zijn ‘escalatie’ is te groot. Maar hoe noem je aanvallen als die van de voorbije week op burgerdoelen dan? Hoeveel dode kinderen en andere burgers vinden we aanvaardbaar om Poetin niet te bruuskeren?

Nog altijd twijfelt Duitsland bijvoorbeeld om Taurus-langeafstandsraketten te leveren, zolang de Verenigde Staten geen ATACMS-raketten sturen, uit angst dat Oekraïne er Russisch grondgebied mee zou raken. Nochtans toonden de Britse en Franse Storm Shadow-raketten de afgelopen weken hoe belangrijk aanvallen op de Russische logistieke lijnen kunnen zijn om het vastlopende Oekraïense offensief te proberen recht te trekken. Aanvallen op Russische schepen en havens moeten de Russische aanvoerlijnen verder verstoren.

En wat met onze eigen hulp? Deze week raakte bekend dat een ander land 50 oude Belgische Leopard 1-tanks voor Oekraïne heeft opgekocht die we tien jaar geleden zelf hebben afgedankt. Zelf wilde België ze niet terugkopen van het bedrijf OIP Land Systems in Doornik omdat we ze te duur vonden. Maar blijkbaar vond een ander Europees land dat niet, of kon het een betere prijs bedingen. In beide gevallen komt België er niet bepaald fraai uit.

Ook bij de F-16-trainingen loopt het stroef en kijken de westerse landen telkens weer naar elkaar. Europa kijkt naar de VS voor toestemming om de toestellen te leveren, de VS wacht op concrete plannen uit Europa. Ondertussen blijkt dat de Engelse taaltrainingen voor Oekraïense piloten nog moet beginnen, waarmee de hele planning in het gedrang komt. Momenteel wordt midden 2024 naar voren geschoven als mogelijke datum waarop de F-16's boven Oekraïne ingezet zouden kunnen worden.

De Britse onderzoeksjournalist John Sweeney, die in Oekraïne woont en onlangs in deze krant werd geïnterviewd, kon zijn kwaadheid zaterdag niet verbergen. “Amerika’s onuitgesproken beleid is om Oekraïne te steunen om te overleven, maar niet om te winnen”, schreef hij bij een video op Twitter. “Uit schrik voor de chaos in Rusland na Poetin. Dit is verzoeningspolitiek 2.0.”

Aan het front zelf blijven de Oekraïense soldaten ondertussen vastbesloten de Russen op termijn te verslaan. “Het is geen sprint, wel een marathon”, zeggen ze. Maar luitenant-kolonel Tom Simoens toont zich - als waarnemer van buitenaf - desondanks pessimistisch. “Ik denk dat er maar 10 tot 20 procent kans is dat Oekraïne de komende twee maanden zelfs maar op één plaats een doorbraak kan verwezenlijken”, zegt hij dit weekend in een interview. In het noordoosten van Oekraïne is het zelfs Rusland dat opnieuw in het offensief gaat.

