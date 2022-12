Neonazistische militie vraagt Russen in Baltische landen om militaire geheimen te delen

Het Russische, neonazistische vrijwilligersbataljon Roesitsj probeert Russen in Baltische landen te overhalen om militaire geheimen door te geven. Het gestook van Roesitsj roept de vraag op of ultrarechtse Russische milities operaties voorbereiden tegen de Baltische landen.

Op zijn Telegram-kanaal vroeg het vrijwilligersbataljon Russische inwoners van de Baltische landen informatie door te geven over legereenheden, hun bewapening, de namen van militairen, hun familieleden, en het merk en het kenteken van hun auto's. Ook hengelt Roesitsj naar details over de grensbewaking, zoals verbindingsmasten, bewakingsapparatuur en opslagplaatsen van het leger. De Britse krant The Guardian berichtte zondag over de Telegram-berichten, die ook de Nederlandse krant de Volkskrant heeft gezien.

Het Letse ministerie van Defensie sprak zijn zorgen uit over de pogingen van Roesitsj inlichtingen te verzamelen over de militaire infrastructuur van de Baltische landen. De ‘sabotage- en verkenningsgroep Roesitsj’, zoals de eenheid zichzelf noemt, is een van de ultranationalistische groeperingen die met het Russische leger meevechten in Oekraïne.

‘Ik ben een nazi’

Hoewel het Kremlin er prat op gaat dat de Russische troepen in Oekraïne vechten om het land te ‘denazificeren’, werkt het Russische ministerie van Defensie al geruime tijd samen met Roesitsj en andere groeperingen die hun neonazistische sympathieën niet verbergen. ‘Ik ben een nazi’, zei Aleksej Miltsjakov, de leider van Roesitsj, twee jaar geleden in een video op YouTube. ‘Ik ga niet ingewikkeld doen en zeggen dat ik een nationalist ben, een patriot, een imperialist enzovoort. Ik zeg het ronduit: ik ben een nazi!’ Als insigne dragen de leden van Roesitsj op hun uniform een swastika, maar dan met acht haken.

Ondercommandant van de eenheid is Jan Petrovski, een Rus die een Noors paspoort had en zich in Noorwegen had aangesloten bij de ‘Odins Soldaten’, een ultrarechtse, anti-immigratieknokploeg. Noorwegen zette hem in 2016 het land uit wegens beschuldigingen dat hij betrokken was bij oorlogsmisdaden in Oekraïne en Syrië.

Een bijeenkomst van Roesitsj, waaraan ook kinderen uit Wit-Rusland deelnemen. Beeld belrynok.by

Roesitsj-commandant Miltsjakov diende ooit bij de Russische paratroepen samen met Dmitri Oetkin, de militaire commandant van het beruchte huurlingenleger Wagner. Ook Oetkin staat bekend als iemand met neonazi-sympathieën. De twee groeperingen werken nauw samen bij de gevechten in Oekraïne.

De oproep van Roesitsj aan zijn aanhangers in de Baltische landen zou erop kunnen duiden dat de groepering sabotageacties voorbereidt in de Baltische landen. Dat zou een heel gevaarlijke ontwikkeling zijn, aangezien de Baltische landen tot de NAVO horen. Aanslagen in de Baltische landen zouden kunnen uitlopen op een rechtstreeks conflict tussen het westerse bondgenootschap en Rusland.

Invloed op het Kremlin

Het lijkt er niet op dat Moskou daarop uit is. Maar volgens de Britse krant The Guardian is het wel de vraag hoeveel greep het Kremlin en het Russische ministerie van Defensie hebben op ultranationalistische groeperingen als Roesitsj en het huurlingenleger Wagner. Vooral Wagner is sinds de Russische inval in Oekraïne uitgegroeid tot een militaire eenheid van formaat. Het huurlingenleger heeft de afgelopen maanden naar verluidt vele duizenden veroordeelde misdadigers uit de strafkampen weten te rekruteren als vrijwilliger, met de belofte dat zij na een half jaar aan het front in Oekraïne gratie krijgen.

Wagner-troepen spelen een hoofdrol bij de gevechten om de stad Bachmoet, al wekenlang het brandpunt van de strijd in de Donbas. Opvallend is ook hoe neerbuigend Wagner-baas Jevgeni Prigozjin zich soms uitlaat over de prestaties van de Russische legerleiding. Het lijkt erop dat hij met het offensief bij Bachmoet, waarbij Wagner volgens Kiev overigens zware verliezen lijdt, wil bewijzen dat zijn huurlingenleger beter opereert dan het reguliere Russische leger.

Russische ultranationalisten klagen dat de legerleiding zich veel te passief opstelt, met als gevolg dat de Russische troepen zich hebben moeten terugtrekken rond de oostelijke stad Charkiv en de havenstad Cherson. Het feit dat zij die kritiek openlijk kunnen uiten, duidt erop dat hun invloed op het Kremlin is toegenomen ten koste van het ministerie van Defensie.