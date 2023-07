NAVO houdt Oekraïne voorlopig aan het lijntje, Zelensky reageert gefrustreerd

De NAVO ‘zal in een positie zijn om Oekraïne uit te nodigen voor toetreding wanneer de bondgenoten het eens zijn en aan de voorwaarden is voldaan’. Tot daar en niet verder gingen de bondgenoten gisteren in Vilnius.

NAVO-chef Jens Stoltenberg onderstreepte dat de bondgenoten Oekraïne praktisch en politiek dichter bij de alliantie brengen, maar hij maakte ook duidelijk dat er “nooit een tijdlijn is voor toetreding, die is altijd verbonden aan voorwaarden”. Stoltenberg kon tijdens een persconferentie niet precies uitleggen wat de voorwaarden zijn, behalve de “modernisering van defensie-instellingen en goed bestuur, inclusief de aanpak van corruptie” en het verhogen van het vermogen van Oekraïne om militair met NAVO-landen op te treden.

Ondanks alle discussies en ondanks de ongewone coalitie van landen die een krachtiger gebaar wilden – waar behalve Polen, de Baltische staten en andere Centraal-Europese landen ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bij hoorden – gaven reserves van de belangrijkste bondgenoot, de Verenigde Staten, en ook Duitsland de doorslag.

Pijn verzachten

Om de pijn te verzachten herhaalde Stoltenberg dat er wel degelijk “een sterk signaal” wordt afgegeven en dat het “tweestapsproces nu één stap wordt” omdat Oekraïne al zo’n vooruitgang heeft geboekt dat toewerken naar lidmaatschap via het zogeheten Membership Action Plan niet meer nodig is.

De NAVO blijft wel elk jaar de “vooruitgang” van Oekraïne in kaart brengen met een aangepast “jaarlijks nationaal programma”. De alliantie begint een langjarig programma om Oekraïne militair dichter bij de NAVO te brengen en initieert woensdag, in aanwezigheid van president Volodymyr Zelensky, de nieuwe NAVO Oekraïne Raad, “waarin alle deelnemers als gelijke deelnemen”.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 11 juli 2023

De Duitse minister van Defensie Boris Pistorius beklemtoonde dat Oekraïne ‘snel’ lid kan worden na de oorlog. Nederlands ontslagnemend premier Rutte, die zaterdag in een telefoongesprek met Zelensky het belang van het “uitstralen van eenheid” had benadrukt, noemde een tweet die Zelensky dinsdag had verstuurd “niet behulpzaam”.

In die tweet zei Zelensky, die dinsdagavond een grote menigte toesprak in het centrum van Vilnius, dat het ‘absurd’ is dat er geen tijdpad komt voor toetreding en dat er geen bereidheid is om Oekraïne uit te nodigen of lid te maken. Dat laat volgens hem ruimte om over Oekraïnes NAVO-lidmaatschap te onderhandelen met Rusland. “En voor Rusland vormt dit een motivatie zijn terreur voort te zetten.”

Pistorius ontkende desgevraagd deze mogelijkheid, verwijzend naar het al in 2008 genomen besluit dat Oekraïne lid wordt.

Lange­afstandsraketten

De bondgenoten werden het in Vilnius eens over “de meest alomvattende plannen sinds het einde van de Koude Oorlog” om de lidstaten te verdedigen tegen de twee voornaamste dreigingen, Rusland en China. Over enkele jaren moet het NAVO-oppercommando binnen een maand tijd kunnen beschikken over 300.000 militairen om te reageren op een dreiging. Om deze grondige hervorming te realiseren, beloofden lidstaten dat zeker 2 procent van hun nationaal inkomen naar defensie gaat.

Verschillende landen kondigden in Vil­nius nieuwe wapensteun aan voor Oekraïne. Opvallend is het Franse besluit om lange­afstandsraketten te leveren. Ook Duitsland kwam met een groot nieuw hulppakket, met onder meer gevechtsvoertuigen, tanks en luchtverdediging.