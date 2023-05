NAVO-bron: ‘Rusland heeft mijnen gelegd op Europese onderzeese pijpleidingen en kabels’

Bedreigingen voor onderzeese kabels en pijpleidingen zijn een groot aandachtspunt geworden voor Europa sinds in september vorig jaar enkele mysterieuze explosies de Nord Stream-pijpleidingen in de Oostzee hebben lamgelegd. Hoewel er aanwijzingen zijn die in de richting van Rusland wijzen, is dat nog niet onweerlegbaar aangetoond.

“Rusland kan onderzeese kabels saboteren om westerse landen te straffen voor het steunen van Oekraïne”, zo waarschuwde het hoofd van de NAVO-inlichtingendienst, David Cattler, woensdag. “De Russen zijn op dit vlak actiever dan ooit”, zei hij. “Rusland brengt geallieerde kritieke infrastructuur actief in kaart, zowel aan land als op de zeebodem.”

De waarschuwing komt er nu de spanningen opnieuw verder zijn opgelopen nadat Rusland Oekraïne ervan had beschuldigd een mislukte moordaanslag op Vladimir Poetin te hebben gepleegd - wat Oekraïne krachtig heeft ontkend.

‘Veel vermoedens’

“Er zijn sterke vermoedens dat er al mijnen gelegd zijn op kabels en pijpleidingen. Bedrijven beschikken over hun eigen zeer geheime informatie. We hebben veel vermoedens”, vertrouwde een NAVO-functionaris toe aan The Times. “Ergens in Moskou zitten mensen te bedenken wat de beste manier is om onze pijpleidingen op te blazen of onze kabels door te snijden”, klonk het.

“Het is onze taak om ervoor te zorgen dat het een zinloze onderneming is. Althans, om zeer duidelijk te maken dat we zullen kunnen aantonen wie de dader is, waardoor de aantrekkingskracht afneemt om daadwerkelijk tot actie over te gaan omdat er dan sprake is van een oorlogsdaad.”

Windparken

Een sabotage van onderzeese leidingen kan gigantische economische en sociale gevolgen hebben voor Europa. Terwijl de bezorgdheid over de veiligheid van kabels toeneemt, proberen westerse landen de Noordzee om te vormen tot een groene energiecentrale, en plannen ze vele nieuwe windparken die via kabels met het vasteland zullen worden verbonden.

Andere onderzeese kabels maken ongeveer 95 procent van het internetverkeer over de hele wereld mogelijk met snelheden van ongeveer 200 terabyte per seconde, waarbij 200 van deze 400 kabels volgens de NAVO als kritieke infrastructuur worden beschouwd. “Alles bij elkaar faciliteren ze naar schatting voor 10 biljoen dollar aan financiële transacties elke dag, dus deze kabels zijn echt cruciaal voor onze economie”, legde Cattler uit.

Nieuwe NAVO-cel

De militaire alliantie is zo bezorgd over deze dreiging dat het in februari de ‘Critical Undersea Infrastructure Coordination Cell’ heeft opgericht, die onder leiding van luitenant-generaal Hans-Werner Wiermann - een gepensioneerde Duitse legerofficier - de Russische spionage probeert op te volgen.

“De dreiging is reëel en de NAVO treedt op”, zei Hans-Werner Wiermann. Op de vraag wat de industrie kan doen om nieuwe windparken beter bestand te maken tegen aanvallen, stelde hij voor om ze met meerdere kabels met het vasteland te verbinden in plaats van slechts met één kabel.

Cattler zei dat NAVO-schepen meer patrouilleren in de Atlantische Oceaan dan de afgelopen jaren en ook hun activiteiten in de Noord- en Oostzee hebben opgevoerd.