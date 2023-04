Navalny viel 8 kilogram af door 15 dagen in isoleercel: ‘Ik kreeg geen eten van bewakers’

Vorige week vrijdag werd Navalny na vijftien dagen vrijgelaten uit zijn isoleercel, het maximale aantal aaneengesloten dagen dat iemand wettelijk in een strafcel mag doorbrengen. Maar vlak nadat Navalny’s volgers en collega’s maandag een kritisch onderzoek naar buiten brachten over mogelijke corruptie met voedselprijzen in het strafkamp waar de Russische oppositieleider zit, werd hij teruggeplaatst in eenzame opsluiting.

Volgens Navalny werd direct na de openbaarmaking van het onderzoek een “werkcel” voor hem gereedgemaakt, waarna de omstandigheden voor hem veranderden van “hel-achtig” naar “extreem hel-achtig”.

Rantsoen

De isoleercel eiste een hoge tol op Navalny’s gezondheid: de oppositieleider viel ruim 8 kilogram af in de vijftien dagen die hij in isolatie doorbracht doordat gevangenisbewakers hem eten ontzegden. Gevangenen in de strafkolonie kunnen extra voedsel kopen bovenop het rantsoen. Dat was Navalny niet toegestaan, zo tweette hij: “Ik mocht van de bewakers geen eten kopen, ook niet met geld dat ik heb verdiend”.

Volgens zijn advocaat, Vadim Kobzev, moest vrijdag een ambulance met spoed uitrukken naar de strafkolonie. Navalny’s toestand zou als gevolg van een maagkwaal dusdanig zijn verslechterd dat zijn leven in gevaar was. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.

Martelpraktijken

Ruim twee jaar zijn nu verstreken van de 11,5 jaar die Navalny moet uitzitten in IK-6. Dat is een strafkamp in Melechovo dat berucht is om de martelpraktijken die er plaatsvinden. Hij werd opgepakt nadat hij in januari 2021 terugkeerde in Moskou uit Berlijn, waar hij maandenlang werd verpleegd na een poging van de Russische geheime dienst om hem te vergiftigen. Omdat hij volgens de Russische autoriteiten had verzaakt zich iedere week te melden bij de politie, kreeg hij direct een voorwaardelijke celstraf opgelegd.

Later werd die straf nog eens verlengd met negen jaar wegens beschuldigingen van fraude en minachting van de rechtbank. Navalny houdt vol dat de aanklachten tegen hem verzonnen zijn, in een poging hem de mond te snoeren. De oppositieleider staat bekend als een van de grootste Kremlin-critici, die zich al jaren uitspreekt tegen de corruptie binnen het regime van president Poetin.

De internationale gemeenschap maakt zich al langer zorgen om de behandeling van Navalny. In september zei Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Navalny herhaaldelijk voor kleine vergrijpen in isolatie werd geplaatst. Ook zouden Russische gevangenisautoriteiten de communicatie tussen de oppositieleider en zijn advocaten bemoeilijken, waardoor er geen vertrouwelijk contact meer mogelijk zou zijn.