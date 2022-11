Na het raketincident in Polen: wat zeggen artikels 4 en 5 van de NAVO precies?

De vergadering in Brussel wordt voorgezeten door secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die na afloop om 12.30 uur ook een persconferentie geeft. De Poolse regering in Warschau vond het nodig de NAVO in te schakelen voor overleg, en zal “zeer waarschijnlijk” op de vergadering artikel 4 van de afspraken van het NAVO-verdrag inroepen, zei president Andrzej Duda dinsdagavond. Het gaat dan om onderling overleg als een land zich bedreigd voelt. Tijdens de vergadering zal Polen allicht de eerste resultaten van het onderzoek naar de raketinslag delen met de andere lidstaten.

Letterlijk zegt artikel 4:

“De partijen zullen onderling overleg plegen telkens wanneer naar de mening van een van hen de territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid van een der partijen wordt bedreigd.”

Artikel 4 werd sinds de oprichting van de NAVO in 1949 al zeven keer ingeroepen, de laatste keer nog in maart van dit jaar door acht lidstaten in Oost-Europa na de Russische inval in Oekraïne. Ook Turkije riep het artikel al meerdere keren in, onder andere in 2015 toen een van zijn gevechtsvliegtuigen werd neergehaald door de Syrische luchtmacht.

Dinsdagavond werd ook al meteen de link gelegd met artikel 5, dat veel verder gaat en de deur openlaat voor represailles tegen het aanvallende land.

Letterlijk zegt dat artikel:

“De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen in Europa of Noord-Amerika als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd; zij komen bijgevolg overeen dat, indien zulk een gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen de aldus aangevallen partij of partijen zal bijstaan (...) door terstond, individueel en in samenwerking met de andere partijen, op te treden op de wijze die zij nodig oordeelt met inbegrip van het gebruik van gewapend geweld om de veiligheid van het Noord-Atlantisch gebied te herstellen en te handhaven.”

Samengevat komt het artikel er dus op neer dat een aanval op een NAVO-land wordt beschouwd als een aanval op alle NAVO-bondgenoten, het zogenaamde principe van de collectieve verdediging. Het artikel verplicht de NAVO-lidstaten de aangevallen partij bij te staan, maar zegt niet dat de andere lidstaten militaire actie moéten ondernemen tegen de aanvallende partij. De bijstand kan bijvoorbeeld ook via het doorgeven van inlichtingen gebeuren.

Artikel 5 is tot nu toe nog maar één keer ingeroepen, door de Verenigde Staten een dag na de aanslagen van 11 september 2001. De andere lidstaten hielpen de VS bijvoorbeeld met het bewaken van het Amerikaanse luchtruim om mogelijke volgende aanvallen af te slaan. Ook voerde de NAVO gezamenlijke patrouilles uit in de Middellandse Zee om mogelijke terroristische activiteiten op te sporen. Op 7 oktober vielen de Verenigde Staten gesteund door een NAVO-troepenmacht dan Afghanistan binnen.

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zeg dat “het in eerste instantie aan het door een bedreiging getroffen land is om te beslissen welke actie er op basis van het NAVO-verdrag wordt ondernomen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op artikel 4 wanneer het land van mening is dat haar ‘territoriale integriteit, politieke onafhankelijkheid of veiligheid wordt bedreigd’”.