Modder doet grondoffensieven in de Donbas stokken. Maar achter de linies bereidt Oekraïne de volgende fase al voor

Soldaten die kniediep in de modder staan en zware legervoertuigen die nog met moeite vooruit geraken. Het befaamde modderseizoen waarop al ettelijke legers hun tanden stuk hebben gebeten, bemoeilijkt ook dit keer de grondoffensieven in Oekraïne. Áchter de linies bereiden precisiebombardementen op Russische doelen nieuwe tegenoffensieven voor. Met één ultiem doel.

Volgens waarnemers werd er zondag en maandag amper gevochten in de Donbas. Beelden die door militairen op sociale media worden gedeeld, laten modderpoelen van velden en wegen zien waar geen legertruck, infanterievoertuig of artilleriestuk zonder rupsbanden nog door geraakt. De hevige regen, sneeuw en winterkoude tonen een slagveld dat eerder aan de Eerste Wereldoorlog doet denken dan aan eender welk ander conflict uit de recente geschiedenis.

De omstandigheden hebben vooral een impact op de Russische offensieven in het noordoosten, al lijkt het voor beide partijen wachten tot de regen stopt en de grond bevriest. Maar met name in de provincie Donetsk blijft Rusland dag na dag nieuwe gemobiliseerde reservisten en meer ervaren troepen die zijn vrijgekomen na de terugtrekking uit Cherson in de strijd gooien.

Bachmoet is daarbij na maandenlange gevechten nog altijd een van de belangrijkste doelen van het Kremlin, al wordt het stadje stilaan het ‘Russisch kerkhof’ genoemd. Gruwelijke beelden die op sociale media circuleren tonen hoe op meerdere plaatsen tientallen lichamen van militairen verspreid liggen in de modder. Ook in Marjinka en Pavlivka, meer naar het zuiden, wordt in aanvalsgolf na aanvalsgolf om elke morzel grond gevochten. Door de combinatie van het felle Oekraïense verzet en de miserabele omstandigheden zit er ook hier amper vooruitgang in.

In Loehansk lijkt het van hetzelfde laken een pak. Het Russische ministerie van Defensie claimde, geheel tegen zijn gewoonte in, op zondag noch op maandag enige vooruitgang langs het front. Oekraïne richt zich in deze regio vooral op Svatove en Kreminna, twee stadjes langs dezelfde snelweg die vooral logistiek van belang zijn om uiteindelijk heel het noorden van de provincie te kunnen bevrijden.

Uitputtingscampagne in Cherson

De relatieve stilte aan het front verhindert niet dat beide partijen in tussentijd wel gewoon voortdoen met artilleriebeschietingen over en weer. Oekraïne lijkt vooral in het zuiden van het land een nieuwe uitputtingscampagne begonnen te zijn om de Russische logistiek in het nog bezette oostelijke deel van Cherson geleidelijk aan lam te leggen, met vliegvelden, munitiedepots, spoorwegen, commandocentra en troepenconcentraties als primaire doelwitten.

Maandag werden op minstens acht verschillende locaties achter de linies in Cherson gelijktijdige precisiebombardementen gerapporteerd. Met eenzelfde geduldige tactiek bereidde Oekraïne eerder ook al de bevrijding van Charkiv en het westen van Cherson voor.

Een vernielde tank in de regio Charkiv. Beeld ANP / EPA

In tussentijd blijft de dreiging van een nieuw Oekraïens offensief vanuit Zaporizja richting Melitopol. Russische bronnen waarschuwen al weken voor een Oekraïense troepenopbouw die op een gegeven moment tot een aanval zal leiden om de overblijvende Russen in Cherson in de tang te nemen.

Voor Rusland zit er voorlopig niets anders op zijn materiaal en munitie verder van het front weg te houden en te verspreiden. Aanhoudende bombardementen op de Oekraïense energie-infrastructuur moeten ondertussen de wil van de bevolking breken.

Loopgraven

Opvallend is dat het Oekraïense leger maandagavond zelf met de boodschap kwam dat het een militaire operatie aan het uitvoeren is op het schiereiland Kinboern, waar sinds vorige week volop geruchten de ronde over doen. De smalle strook land vormt de grens tussen de Zwarte Zee en de monding van de Dnjepr. Meer details werden er niet gegeven. “Het succes zal worden medegedeeld zodra de operatie voltooid is”, klonk het cryptisch.

Of het echt om een grootschalige invasie gaat, blijft voorlopig twijfelachtig. Maar met nieuwe loopgraven en verdedigingslinies in Cherson lijkt Rusland er wel degelijk ernstig rekening mee te houden dat Oekraïne op een bepaald moment de oversteek over de Dnjepr zal maken. Rusland verplaatste zijn ‘hoofdstad’ van het officieel nog altijd geannexeerde Cherson al naar Henitsjesk in het uiterste oosten van de provincie om zo ver mogelijk van de Oekraïense artillerie te kunnen blijven.

Ukrainian troops' attempts to venture into the Kinburn Spit on the left bank of the Dnipro River follow the liberation of Kherson and other areas on the river's right bank on Nov. 11. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 21 november 2022

‘Eind december de Krim’

Een succesvolle invasie van het nog bezette deel van Cherson zou de Oekraïners bovendien aan de poorten van de Krim brengen, terwijl de Krimbrug, op dat moment de enige verbinding met het Russische vasteland, nog altijd niet hersteld is. Voor hen blijft de bevrijding van het schiereiland het absolute einddoel. “Wie nu spreekt over een mogelijke ‘pauze in de vijandelijkheden’ door de vrieskoude in de winter, heeft waarschijnlijk nog nooit gezonnebaad op de zuidelijke kust van de Krim in januari”, schreef het ministerie van Defensie zondag nog op Twitter.

De Oekraïense onderminister van Defensie Volodymyr Havrylov zei tegen Sky News zelfs niet uit te sluiten dat Oekraïense troepen al eind december het schiereiland te kunnen betreden, en dat de oorlog tegen de lente van 2023 afgelopen is.

Havrylov werd wel prompt teruggefloten door Andri Jermak, kabinetschef van president Zelensky, die waarschuwde voor al te veel optimisme. “Natuurlijk dromen miljoenen Oekraïners dat deze oorlog zo snel mogelijk zal eindigen. Ik zal echter realistischer zijn, en kan geen exact moment noemen waarop we zullen winnen.”