MH17-dader en ultranationalistische blogger Igor Girkin opgepakt, Kremlin lijkt zijn kritiek zat

De aanhouding van Girkin werd bekendgemaakt door zijn vrouw Miroslava Reginskaja in een bericht op Girkins officiële Telegramaccount. Ze schrijft dat vertegenwoordigers van een onderzoekscommissie langskwamen terwijl zij niet thuis was. Volgens ooggetuigen werd Girkin bij zijn armen beetgepakt en afgevoerd naar een onbekende bestemming.

Vrienden zouden hebben gezegd dat Girkin is opgepakt wegens “extremisme”. Reginskaja heeft geen contact meer gehad met haar echtgenoot.

De arrestatie van Girkin komt niet geheel onverwacht. Het lijkt erop dat de autoriteiten de opruiende taal van de voormalige inlichtingenofficier zat zijn. Girkin verweet president Vladimir Poetin en minister van Defensie Sergej Sjojgoe dat ze de Russische invasie in Oekraïne hebben verbroddeld. Eerder dit jaar kondigde Girkin aan dat hij de politiek in wilde.

Mislukte poging

Eerder dook Girkin op aan het front in Oekraïne, waar hij wilde meevechten met het Russische leger in de strijd in het geannexeerde Donetsk tegen “onze gewaardeerde partners in Kiev”, zoals de nationalist het op zijn Telegram-kanaal omschreef.

Maar “poging drie” daartoe was mislukt, aldus Girkin: hoewel hij tien dagen aan het front doorbracht, bleek hij niet officieel te zijn geregistreerd en dus op eigen houtje te opereren in oorlogsgebied. Uiteindelijk moest hij zijn dienstwapen en andere spullen die hij voor het bataljon had weten te verzamelen inleveren en terugkeren naar Moskou.

Girkin, ook wel bekend als Strelkov (“Schutter”), was de militaire commandant van de pro-Russische separatisten in Donetsk ten tijde van het neerschieten van MH17. De rechtbank in Den Haag oordeelde eind 2022 dat hij een centrale rol heeft gespeeld in het aanvragen van de Buk-raketinstallatie waarmee MH17 werd neergehaald en in het transport ervan.

Beschamende onthullingen

In het vonnis houden de rechters hem verantwoordelijk voor het “medeplegen van moord, meermalen gepleegd, namelijk 298 keer”. Dat Girkin en de andere veroordeelden de knop niet hebben ingedrukt waarmee de Buk-raket aan zijn dodelijke vlucht begon, doet er volgens de rechters niet toe.

Ondanks zijn eerdere betrokkenheid bij de oorlog in de Donbas lijkt het erop dat de Russische regering Girkin nu liever op duizenden kilometers van het front houdt, uit vrees dat hij in handen valt van de Oekraïners. Die hebben een beloning van 100 duizend dollar uitgeloofd voor zijn aanhouding. Girkin bezit mogelijk informatie over de rol die het Kremlin heeft gespeeld bij het neerhalen van vlucht MH17, dus zijn arrestatie door een vreemde mogendheid zou kunnen leiden tot beschamende onthullingen voor de Russen.

Indicaties daarvoor zijn te vinden in het onderzoek naar de aanslag op MH17, dat nog steeds voortduurt. Het Joint Investigation Team, waarvan landen deel uitmaken die burgers verloren in 2014, meldde in februari dat er “sterke aanwijzingen” zijn dat de Russische president Vladimir Poetin toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van het wapensysteem waarmee de Maleisische Boeing werd neergeschoten.

Een vervolging van Poetin hiervoor zit er evenwel niet in. Het Openbaar Ministerie noemt het vergaarde bewijs “niet concreet genoeg om in de rechtszaal tot veroordelingen te leiden”.