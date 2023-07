Meter voor meter oprukken, hoe doe je dat? Twee militairen analyseren het Oekraïense offensief

Ondanks alle westerse steun weet het Oekraïense leger slechts meter voor meter terrein terug te winnen op de ingegraven Russen. Waarom is het zo lastig om op te rukken aan het 2.500 kilometer lange front? Een uitleg aan de hand van de vijf fases van oorlogsvoering.

Blahodatne, Makarivka, Rivnopil: een paar dorpjes langs de zuidelijke linie die het Oekraïense leger de afgelopen weken na lange gevechten op Rusland heeft heroverd. Al maanden gaat het veel over ‘het offensief’ van Oekraïne op de Russische bezetter. Er wordt elke dag (hard) gevochten, maar veel schuift het front niet op.

Want door het Oekraïense landschap loopt een lang litteken: dat van de Russische verdediging. Het Russische leger heeft zich de afgelopen maanden op veel punten ingegraven, letterlijk, door loopgraven en antitankgrachten te graven, en door prikkeldraadversperringen op te werpen en afweergeschut te plaatsen.

De hele frontlinie is pakweg 2.500 kilometer lang. Het Russische leger hoeft een deel van die linie niet te versterken, omdat rivieren, moerassen en bergen een natuurlijke barrière vormen. Op de zwakke plekken aan het front is juist extra versterking aangebracht.

Oekraïense soldaten van de 68ste Brigade hurken neer naast hun pantservoertuigen om hun route naar het dorp Blahodatne te bespreken, dat ze onlangs heroverden. Terugtrekkende Russische troepen bleven van daaruit aanvallen uitvoeren. Beeld DAVID GUTTENFELDER/ NYT

Het Oekraïense leger probeert op die plekken de aanval in te zetten, maar dat verloopt tot nog toe traag. Waarom duurt het zolang? “Het gaat langzamer dan gewenst”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onlangs met lichte irritatie in zijn stem tegen een interviewer van de BBC. “Sommige mensen geloven dat dit een Hollywood-film is en verwachten meteen resultaten. Dat is het niet.”

Een offensief verloopt langs ruwweg vijf fasen, vertellen Olaf Brink, cavalerist (militairen die met tanks werken) en werkzaam bij de Nederlandse Landmachtstaf, en Ivor Wiltenburg, infanterist en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Brink was eskadronscommandant in het laatste Nederlandse tankbataljon, dat in 2011 vanwege bezuinigingen werd opgeheven. De precieze situatie in Oekraïne kennen ze niet, benadrukken ze, maar in algemene zin is er wel iets te zeggen over de (theoretische) strategie achter een offensief, bezien vanuit een brigade. Dat is de kleinste legereenheid die op zichzelf bestaat uit verschillende onderdelen: tanks, soldaten en logistieke eenheden. De gevechtstactieken aan het front zijn eigenlijk nog precies hetzelfde als honderd jaar geleden, vertellen ze. Alleen de inzet van moderne middelen maakt de gevechten anders.

Fase 1: In kaart brengen hoe het landschap eruitziet, en waar de vijand zit

Een aanval begint niet met zomaar wat doelen onder vuur nemen of door lukraak manschappen en voertuigen op de vijand af te sturen. Er gaat een uitgebreide verkenning aan vooraf. De voorbereiding kan weken of zelfs maanden duren, en wordt constant geactualiseerd, legt Wiltenburg uit. “Want je wilt kunnen rijden waar je wilt rijden.”

Dus brengen verkenners, militairen die vooruit worden gestuurd, de vijandige positie en het terrein minutieus in kaart. Dat zijn vaak relatief licht bewapende militairen, met snelle, wendbare voertuigen. Ze zijn uitgerust met geavanceerde radio’s en apparatuur waarmee ze ’s nachts kunnen zien of warmte kunnen waarnemen. Hun inlichtingen worden aangevuld met openbare bronnen, satellietbeelden en informatie van inlichtingendiensten. Waar heeft de vijand troepen of materieel geplaatst? Waar zijn de belangrijkste hindernissen? Denk aan rivieren, een mijnenveld, moerassen.

Olaf Brink: “We noemen dat een terreinanalyse, en het bevat zo veel mogelijk details. Leopard-2-tanks bijvoorbeeld kunnen met wat aanpassingen drie tot vier meter onder water rijden. Maar dan moet je ook zeker weten dat de oevers van de rivier die je wilt oversteken niet te steil zijn. En dat de bodem het gewicht kan houden. Dus ook de oeverhelling en de bodemsamenstelling van zo’n rivier komen terecht in zo’n terreinanalyse.”

Veel van het verkenningswerk wordt tegenwoordig gedaan met hulp van drones. De technische termen die in zo’n verkenning komen zijn mobiliteit en contramobiliteit, zegt Wiltenburg. Mobiliteit voor: waar kunnen we door de linies breken? Contramobiliteit voor wat de vijand heeft gedaan om die plekken te beveiligen. Want die vijand weet ook waar de zwakke plekken zijn. “Je gaat bijvoorbeeld geen antitankmijnen in een moeras leggen, want daar kunnen tanks niet doorheen”, zegt Wiltenburg. In deze fase komt ook voor dat verkenners uitgerust met niet al te zware wapens de vijandelijke linie op een paar punten ‘testen’, bijvoorbeeld om te zien of de vijand reageert en met welke wapens die dat doet. En om te controleren of de aannames en waarnemingen uit de analyse kloppen met de realiteit. Daar zijn de Oekraïners in aanloop naar het offensief druk mee bezig geweest, en dat proces stopt niet.

Fase 2: Proberen de vijandige verdediging te verzwakken of te verjagen

Is eenmaal bekend waar de belangrijkste vijandelijke verdediging is geconcentreerd rond de plek van aanvallen, dan is het zaak die uit te schakelen of te verjagen. De technische term is ‘onderdrukken’. ‘Bekend’ is hier overigens relatief, zeggen de twee militairen, soms is het een goed geïnformeerde gok.

‘Vuur gooien’, is de term die Brink en Wiltenburg herhaaldelijk gebruiken voor wat er dan gebeurt. Omdat je de vijandige positie het liefst van afstand onder vuur neemt, met artillerie of vliegtuigen. Het is raadzaam, of een voorbeeld van “goed tactisch denken”, zoals Wiltenburg dat noemt, om de vijandelijke posities op meerdere plekken te bestoken. Je wilt de verdedigende partij niet wijzer maken over waar je precies gaat aanvallen. Dat zou een verklaring kunnen zijn van de ‘speldenprikjes’ die Oekraïne sinds eind mei uitdeelt aan de Russische bezetter.

Met de clustermunitie die de Verenigde Staten deze week toezegden, krijgt het Oekraïense leger een omstreden middel in het arsenaal om Russische militairen in loopgraven te treffen.

Fase 3: Zorgen dat je zo onzichtbaar mogelijk bent

Dan breekt de fase aan van maskeren: de vijand blind maken. Dat gebeurt met rookgranaten die artillerie kan afschieten rond de aanvalsplek. Ook hier geldt dat een aanvaller meerdere plekken kan kiezen, omdat je voor de vijand de plek van je aanval niet wilt markeren met een pluim witte rook. Ook op elektromagnetisch vlak wil je de verdedigende partij het liefst blind maken, zegt Wiltenburg. “Door radiosignalen te verstoren of te proberen om de verbinding tussen een drone en haar bestuurder te verbreken, bijvoorbeeld.” En dat ‘jezelf maskeren’ gaat ’s nachts makkelijker dan bij daglicht.

Kan de verdediger de aanvaller niet ook blind maken? Uiteraard, zegt Brink, maar de aanvaller heeft een groot voordeel: het initiatief. “Als aanvallende partij kies je tijd en plaats, een verdediger weet niet wanneer de aanval komt. Je kunt als verdediger wel wat rookgranaten richting de vijand afvuren, een aanvaller heeft de luxe van even wachten tot die rook weer is opgetrokken.” Het dorp Neskoetsjne in de regio Donetsk werd door Oekraïne begin juni zo heroverd op de Russen, vertelde een commandant aan persbureau AP. De aanval werd drie keer uitgesteld tot de omstandigheden optimaal waren. Tegen de tijd dat de Russen ’s nachts doorhadden dat ze werden aangevallen, was het te laat.

Fase 4: Aanvallen en proberen door de linie heen te breken

Onder dekking van een rookgordijn begint het lastigste gedeelte van een offensief. Militairen trekken het vijandig gebied in, soms dwars door mijnenvelden heen. “Dat is gevaarlijk, maar moet wel gebeuren”, zegt Wiltenburg.

Hier vechten soldaten in loopgraven, in huizen, langs bosranden, op plekken waar de vijand zich heeft verschanst. Een aantal locaties is in de vorige fase al met artillerie bestookt, maar dat hoeft niet te betekenen dat de tegenstander daar ook is uitgeschakeld. “Uiteindelijk moet een man of vrouw met een geweer een gebied in trekken en een vlag planten”, zegt Brink. “De tegenstander fysiek eruit drukken en op die manier een bruggenhoofd maken voor volgende eenheden.”

Oekraïense soldaten van de 68ste Brigade rusten uit in een verwoest, verlaten gebouw aan de rand van het onlangs heroverde dorp Blahodatne, op 15 juni. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Die zware taak moeten infanteristen vaak zonder tanks tot een goed einde brengen. Het gebied kan bezaaid liggen met (antitank)mijnen en prikkeldraad, vervelend voor soldaten én tanks. “Prikkeldraad in de aandrijving van je tank is niet leuk, kan ik uit eigen ervaring tijdens oefeningen vertellen”, zegt voormalig commandant van een tankeskadron Brink. “De draad draait zich helemaal in de rupsbanden vast. Het duurt wel een paar uur om dat er weer uit te krijgen.” Voetsoldaten moeten een bruggenhoofd enkele kilometers rondom hen heen ‘beveiligen’, om te voorkomen dat kostbare tanks en schaarse voertuigen die mijnen opruimen meteen in de vuurlinie komen te liggen. Tanks kunnen wel van een afstand met hun kanon vuursteun bieden, maar infanteristen doen vooral het werk in deze fase, zegt Brink. “Om een gebied te bezetten zijn enorm veel eenheden nodig. Verschillende infanteriebataljons van een paar honderd man.”

Die aanval moeten infanteristen uitvoeren op terrein waar de tegenstander wél over gevechtsvoertuigen beschikt. Zo slaagden Oekraïense infanteristen er deze maand in met bootjes de Dnipro bij Cherson over te steken en een bruggenhoofd te vestigen aan de Russische zijde van de rivier. Ondanks hevige Russische tegenaanvallen met tanks houden de Oekraïense soldaten stand. “Lichtere eenheden die de aanval uitvoeren nemen het op tegen zwaardere eenheden die verdedigen”, zegt Wiltenburg. “Als de vijand dan de hakken in het zand zet, wordt het heel bloedig.”

Fase 5: De aanval versterken met nieuwe troepen en materieel

Lukt het de soldaten voet aan de grond te krijgen, dan komen specialistische militairen er direct achteraan. Die zogenoemde genisten creëren ‘mobiliteit’: ze leggen bruggen aan, knippen prikkeldraad door en ruimen mijnen op. De kostbare voertuigen die zij gebruiken zijn een geliefd doelwit voor helikopters, want “het verlies van die wapensystemen doet het meeste pijn”, zegt Brink. “De aanvallende commandant zal er daarom voor zorgen dat het bruggenhoofd binnen de koepel van luchtverdediging komt te liggen om het gevaar van helikopters te minimaliseren.”

Nadat de genisten het werk hebben gedaan, kunnen de tanks zich bij de infanteristen in het bruggenhoofd voegen. “Een gevecht van verbonden wapenen” noemen militairen die mix van strijdkrachten. “Voor onderdrukken en maskeren is vuursteun nodig, voor beveiligen moet je infanteristen hebben en voor mobiliteit zijn genisten onmisbaar. Tanks versterken het bruggenhoofd en breiden de aanval uit”, zegt Wiltenburg. “Je dekt elkaars zwakten af en zo word je sterker”, zegt Brink. “Zonder hulp van de infanterie is een tank in onoverzichtelijk terrein zoals in steden kwetsbaar. Omgekeerd geldt hetzelfde voor infanteristen in meer open terrein.”

Met de tanks op het strijdtoneel hebben de soldaten een kans om het zojuist veroverde gebied te behouden en een mogelijke tegenaanval af te wenden. Want de kans is groot dat de vijand meteen wil terugslaan, zegt Brink. “Het offensief is op dat moment nog kwetsbaar.” Ook moeten er snel ‘verse’ brigades aanrukken die een aanval kunnen voortzetten, zodat de eerste brigade bevoorraad kan worden en de gewonden verzorgd kunnen worden.

Een Oekraïense soldaat kijkt rond in een cultureel centrum in het pas heroverde Blahodatne in de Donetsk-regio. Beeld AP

In deze fase speelt de legerleiding een grote rol. Die bemoeit zich niet met gevechten van individuele soldaten, maar houdt in de gaten of de aanval volgens plan verloopt. Hadden we daar zo’n tegenstand verwacht? Heeft die eenheid meer mankracht nodig om dat gebied te veroveren? “De belangrijkste beslissing van de commandant is: hoe en wanneer zet ik reserves in?”, zegt Wiltenburg. Brink: “Die bepaalt ook of het offensief wordt voortgezet of aangepast.”

Na een aanval is er een korte tijd van herstel: brandstof en munitie worden aangevuld, gewonden worden afgevoerd. De infanteristen die door de linie heen braken maken plaats voor militairen die de nieuwe voorhoede gaan vormen. Want een verdedigingslinie bestaat niet uit één lijn, legt Brink uit, maar uit meerdere linies die een aantal kilometer uit elkaar liggen. Lukt het de Oekraïners bij het dorp Robotyne in de provincie Zaporizja door de Russische linie heen te breken, dan wacht twee dorpen verderop een nieuw loopgravenstelsel. Brink: “De hele exercitie zal dan ook meerdere keren moeten worden uitgevoerd.”