Met de val van Bachmoet verovert Poetin een ruïne van 0,0069 procent van het Oekraïense grondgebied

Hoe snel het gaan kan. Een week geleden stelden we ons hier nog de vraag of na de langeafstandsraketten voor Oekraïne op termijn misschien ook wel het laatste taboe zou sneuvelen in de wapensteun uit het Westen: de F-16’s. Vandaag is een brede coalitie van landen waartoe ook België behoort, bereid om Oekraïense gevechtspiloten op te leiden. De trainingen moeten al over enkele weken beginnen, ergens in Europa.

Zelfs Amerikaans president Biden nam deze week zijn bocht: The New York Times schreef donderdag nog dat “de regering-Biden er nog steeds niet van overtuigd is dat Oekraïne de dure straaljagers, die een hoofdbestanddeel vormen van veel moderne militaire arsenalen, nodig heeft”. Amper een dag later, na extra druk uit landen als het Verenigd Koninkrijk en Nederland, kwam vanop de G7-top in het Japanse Hiroshima dan toch de boodschap dat de Verenigde Staten niet alleen willen helpen bij de opleiding van de piloten, maar dat ze ook de internationale coalitie steunen om de F-16’s effectief in Oekraïne te krijgen. De komende maanden zullen de praktische modaliteiten, welk land wat levert en wanneer, uitgetekend worden.

En toch is ‘snel’ in deze kwestie niet het juiste woord. Al meteen na de inval van het Russische leger in februari vorig jaar werd de vraag om moderne westerse gevechtsvliegtuigen op tafel gelegd. Met verwijzingen naar ‘escalatie’ en ontelbare waarschuwingen voor ‘Poetins rode lijnen’ werd de vraag keer op keer van diezelfde tafel geveegd. Eerder gebeurde dat ook telkens bij de vraag om westerse artillerie, Himars-raketten en tanks, die uiteindelijk na veel dralen toch geleverd werden. Of die geleidelijke manier van steun opdrijven de juiste is geweest, is voer voor historici. Voor de tienduizenden (burger)slachtoffers die deze oorlog al heeft geëist, maakt het weliswaar niets meer uit.

Om nog meer mensenlevens te sparen komt het vooruitzicht op de F-16’s dan ook geen dag te vroeg, nu Rusland zijn campagne om Kiev en andere steden vanuit de lucht te bestoken fors heeft opgedreven. In de hoofdstad ging deze maand bijna geen nacht voorbij zonder raket- en drone-aanvallen. Poetin lijkt er alles aan gelegen om de moderne westerse luchtafweersystemen die de 3 miljoen inwoners van Kiev moeten beschermen, uit te schakelen. Voorlopig zonder veel succes, ondanks de massale inzet van verschillende types drones en raketten die duidelijk de bedoeling hebben om de luchtafweer te overweldigen. Zelfs de zogezegd niet neer te halen hypersonische Russische Kinzjal-kruisraket slaagde er niet in het Amerikaanse Patriot-luchtafweersysteem uit te schakelen. Het raakte licht beschadigd, maar deed na een dag herstellingen alweer dienst.

De Oekraïense president Zelensky zette dit weekend zijn diplomatieke blitzbezoeken voort. Na vorig weekend Rome, Berlijn, Parijs en Londen aangedaan te hebben, trok hij vrijdag naar Jeddah voor een top van de Arabische Liga, waarna hij doorreisde naar Japan voor de G7-top. Behalve de Oekraïense zaak bepleiten, zet Zelensky met zijn drukke internationale agenda zo nog eens het contrast met de geïsoleerde positie van Poetin in de verf.

Het enige wat de Russische president ondertussen te vieren heeft, is de inname van Bachmoet. Na tien maanden oorlog en ten koste van tienduizenden doden en gewonden heeft Poetin met behulp van huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin nog eens een stad kunnen veroveren in Oekraïne. Eentje van de volle 41,6 vierkante kilometer, die goed is voor 0,0069 procent van het Oekraïense grondgebied, en ondertussen in een amper herop te bouwen ruïne is herschapen.

Bovendien boekten de Oekraïners deze week verder vooruitgang op de flanken van diezelfde stad. Onduidelijk is of het daarbij om een gelukstreffer gaat of dat het een uitgekiende strategie is om de Russen in de val te lokken en te omsingelen. Wel is duidelijk dat dit nog niet het grote lente-offensief is waar nu al weken reikhalzend naar wordt uitgekeken.

Dat laat nog altijd op zich wachten, en naar de reden daarvoor is het gokken. Gaat het om pure afleiding, of zijn de Oekraïners echt nog niet klaar? “Het is niet aan het Westen om te zeggen wanneer Oekraïne zijn offensief moet starten. Het zal er sowieso komen”, zegt luitenant-kolonel Tom Simoens daarover. “Maar als de kaarten niet goed liggen, is het militair gezien altijd de beste strategie om te wachten, hoe groot de externe druk ook is. Beter een late aanval dan een slechte aanval.”

Rusland slaagt er, ook na de invasie, nog in om westerse technologie binnen te halen. Daar is ook zeer geavanceerde Belgische tech bij. Collega’s Maarten Rabaey en Yannick Verberckmoes doken in de schimmige internationale handelsnetwerken die de sancties omzeilen. “De belangrijkste uitdaging is nu de spilfiguren stoppen.”

Met gerichte aanvallen op Russische spoorwegen en andere aanvoerlijnen probeert Oekraïne de logistiek van zijn tegenstander te ontwrichten. Officieel worden de aanvallen nooit opgeëist, maar ze laten zien dat de Oekraiense weerbaarheid nog lang niet gebroken is, integendeel. Maar hebben ze ook echt een effect op het militaire speelveld?

De G7 en de Europese Unie willen een boycot afkondigen tegen Russisch pijpleidinggas. Een belangrijke stap. Over vloeibaar gas blijft het voorlopig stil.

In de steek gelaten tijgers, leeuwen met een hersenschudding en doodsbange beren in Bachmoet: het zijn geen voor de hand liggende oorlogsslachtoffers. Maar ze bestaan, en de Oekraïense Natalia Popova doet er alles aan om ze in veiligheid te brengen. Arnout Le Clercq zocht haar op in Tsjoebynske, vlakbij Kiev.

De Russen evacueren het bezette stadje Enerhodar, naast de Zaporizja-kerncentrale. Om de burgers te beschermen tegen het verwachte lente-offensief, zeggen ze. Maar de burgemeester en een medewerker van de centrale vrezen “nucleaire chantage”.