Meer gespannen dan voorheen bereidt Poetin de Russen voor op een lange strijd

Russisch president Vladimir Poetin heeft het voorwendsel laten varen dat het leven ondanks de oorlog gewoon doorgaat. Dat blijkt uit de snelle erkenning door het Kremlin van de massale slachtoffers die Oekraïne afgelopen weekend heeft gemaakt.

Op beelden die het Kremlin op oudejaarsavond heeft vrijgegeven, is president Vladimir Poetin te zien terwijl hij met soldaten praat en hen aanspoort: “We kunnen niet opgeven. We moeten alleen maar vechten, alleen maar doorgaan.” Vervolgens voegt hij eraan toe: “Natuurlijk moet er nog veel gebeuren.”

Nu de winter aanbreekt en de eerste verjaardag van de Russische inval in Oekraïne dichterbij komt, heeft Poetin zijn eerdere pogingen om het publiek af te schermen van de pijn van de oorlog laten varen. Nu probeert hij de Russen en zijn leger voor te bereiden op een lange strijd.

“Hij is een stuk minder ontspannen, een stuk minder optimistisch geworden”, zegt Tatiana Stanovaja, een Russische analiste die Poetin bestudeert voor haar politieke analysebureau R.Politik. “Je voelt een zekere bezorgdheid, een verlangen om alle mogelijke krachten te mobiliseren om zijn doelen te bereiken.”

Poetin hield zich deze week gedeisd tijdens de verlengde nieuwjaarsvakantie in Rusland en legde geen verklaring af over de Oekraïense raketaanval op een gebouw waar Russische soldaten gelegerd waren in de bezette stad Makijivka afgelopen weekend. De resulterende stortvloed van kritiek van pro-oorlogbloggers op sociale media was gericht tegen de Russische commandanten en spaarde Poetin zelf, een duidelijk patroon na maanden van blunders door het Russische leger.

Het Russische ministerie van Defensie verklaarde dinsdag dat het dodental van de aanval is opgelopen tot 89 militairen, onder wie de plaatsvervangende commandant van het regiment. Oekraïense functionarissen zeggen dat het dodental veel hoger ligt. Geen van beide beweringen kon onafhankelijk worden bevestigd. De verklaring gaf ook aan dat de belangrijkste reden waarom het gebouw kon worden aangevallen het gebruik van mobiele telefoons door soldaten was – een factor die Russische militaire bloggers als een kwetsbaarheid hadden aangemerkt.

In video’s en berichten in de lokale media werd dinsdag tijdens een herdenkingsdienst in de stad Samara, waar veel van de slachtoffers van Makijivka vandaan kwamen, opgeroepen tot wraak tegen Oekraïne. De berichten maakten geen melding van kritiek op de voor de oorlog verantwoordelijke functionarissen.

De ongewoon snelle reactie van het Russische ministerie van Defensie, dat een dag na de aanval de massa slachtoffers in Makijivka erkende en beloofde “alle nodige hulp en steun” te verlenen aan de families van de doden, toont aan dat het Kremlin in eigen land transparanter wil worden dan in de eerste maanden van de oorlog.

Moskva

Het staat in contrast met het zinken van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, in april vorig jaar. Het Kremlin heeft nooit toegegeven dat het schip werd getroffen door Oekraïense raketten en het aanvankelijk opgegeven aantal van één gedode matroos en 27 vermisten is nog altijd niet bijgesteld. Dat tot frustratie van de familieleden van de bemanning.

Een groot deel van het voorbije jaar straalde Poetin een air van zelfvertrouwen uit en liet hij het leven in Rusland gewoon doorgaan. Zijn overeenkomst met het publiek was duidelijk: laat de politiek en de gevechten aan ons over en u zult geen noemenswaardige pijn voelen als gevolg van onze gerechtvaardigde ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne.

Dat eindigde in september, toen het tegenoffensief van Oekraïne het Kremlin verbijsterde en Poetin een militaire dienstplicht oplegde die door de aanhangers van de harde lijn in de oorlog als veel te laat werd bestempeld. Nu verdubbelt Poetin zijn inspanningen om de Russische samenleving nog meer bij de oorlog te betrekken.

‘Westen bereidt zich voor op agressie’

De nieuwe aanpak was zaterdag duidelijk te zien, toen Poetin brak met de traditie en zijn veelbekeken nieuwjaarstoespraak niet in het Kremlin hield, maar op een militaire basis, met mensen in uniform op de achtergrond.

De jaarlijkse toespraak is er typisch een vol apolitieke dooddoeners, nieuwjaarstafelvoer voor miljoenen Russische gezinnen. Deze keer presenteerde Poetin echter zijn verhaal over een Westen dat erop uit is Rusland te vernietigen. “Het Westen heeft gelogen over vrede en bereidt zich voor op agressie”, zei hij. “Ze gebruiken Oekraïne en zijn bevolking op cynische wijze om Rusland te verzwakken en te verdelen.”

Het was het laatste en misschien wel opvallendste voorbeeld van Poetin die probeert de Russen voor te bereiden op een lange oorlog.

Een moeder en dochter kijken naar de nieuwjaarsspeech van Poetin. Beeld AFP

Amerikaanse functionarissen zeggen dat het Kremlin eindelijk begint te leren uit zijn fouten op het slagveld. Rusland verbetert zijn verdediging en stuurt meer soldaten naar de frontlinies. Ook heeft het één enkele generaal de leiding gegeven over de oorlog. Die had in november met minimale verliezen de terugtocht uit de Oekraïense stad Cherson weten te organiseren.

Ook Russische bevelhebbers beteugelen openlijk hun ambities. Generaal Valeri Gerasimov, het hoofd van de Russische generale staf, zei op 22 december dat Rusland zich momenteel beperkt tot het veroveren van de rest van de Donetsk-regio in Oost-Oekraïne.

“Er is minder triomfalisme”, zegt Ruslan Leviev, een Russische militaire analist voor de opensource analysegroep Conflict Intelligence Team. Hij verbaast zich over de snelheid waarmee het Russische ministerie van Defensie de verliezen in Makijivka erkende. Daarbij merkt hij op dat het ministerie er gewoonlijk dagen over doet om grote aantallen slachtoffers toe te geven – als het dat al doet.

Thuisfront

Poetin zelf lijkt zich opnieuw te concentreren op het thuisfront: hij probeert enerzijds eventuele ontevredenheid over de verschrikkelijke gevolgen van de oorlog weg te nemen en anderzijds de Russen te mobiliseren om de oorlog actiever te steunen. In Rusland zijn er wijdverbreide geruchten dat Poetin binnenkort een nieuwe militaire dienstplicht zal opleggen om meer mensen naar het front te krijgen.

Westerse functionarissen schatten dat meer dan 100.000 Russische militairen zijn gedood of verwond in de gevechten. De Russische Centrale Bank zegt dat de economie van het land in 2022 met 3 procent is gekrompen.

Voorlopig heeft het lijden dat de oorlog Rusland heeft gebracht zich echter niet vertaald in wijdverbreide ontevredenheid. De economie is beter bestand tegen de westerse sancties dan velen hadden verwacht. Daarnaast heeft de televisiepropaganda van het Kremlin veel Russen ervan kunnen overtuigen dat de invasie van Oekraïne, zoals Poetin beweert, een verdedigingsoorlog is waartoe Rusland gedwongen werd door het Westen.

Hoewel er op de sociale media wijdverspreide verontwaardiging was over de dood van Russische soldaten in Makijivka, was er in Rusland naar aanleiding van het incident weinig kritiek op Poetin zelf. Op de staatstelevisie werd er nauwelijks over gesproken. Militaire bloggers zeiden dat het hoge dodental geminimaliseerd had kunnen worden als de bevelvoerende officieren elementaire voorzorgsmaatregelen hadden genomen zoals het verspreiden van de pas aangekomen soldaten over veiligere locaties, in plaats van ze te clusteren in de buurt van munitie.

De herdenkingsdienst in Samara, waar de in Makijivka omgekomen Russische militairen werden herdacht. Beeld AFP

Volgens video’s en berichten in de lokale media zwaaiden bij de herdenkingsdienst in Samara zo’n honderd deelnemers met Russische vlaggen en coördineerden ze de inzameling van hulp voor overlevenden. Oekraïne en het Westen waren het doelwit van hun verontwaardiging, niet hun eigen leiders.

“Het hele Westen heeft de gelederen tegen ons gesloten om ons te vernietigen”, zei Jekaterina Kolotovkina, het hoofd van een humanitair soldatenfonds en de vrouw van een Russische generaal die in Oekraïne vecht, op de bijeenkomst. Daarmee herhaalde ze een belangrijk thema van de staatspropaganda.

Op sociale media maakten de aanvankelijke oproepen van Russische pro-oorlogcommentatoren om de verantwoordelijken voor de verliezen in Makijivka aan te klagen voor verraad plaats voor meer voorzichtige kritiek op lokale militaire beslissingen en advies om toekomstige rampen te voorkomen. Niemand leek kritiek te uiten op Poetin; de verhulde aanvallen waren vaker gericht op zijn hoge ambtenaren.

Het instinct om Poetin niet de schuld te geven, bleek maandagavond duidelijk uit een bericht van een invloedrijke Russische militaire blogger, Anastasia Kasjevarova, afkomstig uit de regio Samara. “Ja, Vladimir Vladimirovitsj, we houden van ons land”, schreef ze, verwijzend naar Poetin. “Ik hou zoveel van Rusland dat ik specifieke figuren in uw entourage haat.”

Gemobiliseerde reservisten nemen afscheid bij hun vertrek naar het front, eind september. Beeld AFP

Maar sommige analisten geloven dat er nog altijd een uitbarsting van protest kan komen. Michail Vinogradov, een Russische politicoloog, merkt op dat het publieke verzet tegen militaire slachtoffers bij de Sovjet-invasie van Afghanistan in de jaren tachtig “niet meteen plaatsvond, niet in het eerste jaar van de oorlog”.

Het feit dat er in Rusland nog geen publieke reactie tegen Poetin is gekomen, kan volgens Vinogradov twee dingen betekenen: of het politieke systeem is “maximaal stabiel”, of gevoelens van frustratie bouwen zich geleidelijk op en “kunnen op een dag leiden tot een energieke uitbarsting”. “Beide hypothesen hebben recht van bestaan.”

Verkiezingen

Voor het Kremlin is het niet alleen de oorlog die dit jaar voor politieke onrust kan zorgen. De volgende Russische presidentsverkiezingen zijn gepland voor maart 2024. Hoewel Poetin geen echte electorale concurrentie zal ondervinden, wordt de datum grote betekenis toegedicht: analisten en leden van de Russische elite zien het als een moment waarop de 70-jarige Poetin duidelijk zou kunnen maken wie hij uiteindelijk als zijn opvolger wil.

Volgens Stanovaja is het zeer waarschijnlijk dat Poetin zich opnieuw kandidaat zal stellen – grondwetswijzigingen doorgevoerd in 2020 staan hem toe tot 2036 aan de macht te blijven. Zij denkt dat de spanningen binnen twee facties van de Russische elite, de hardliners die een escalatie van de oorlog eisen en de ‘pragmatici’ die dat willen vermijden, het komende jaar alleen maar zullen toenemen.

“Ik denk dat 2023 tot op zekere hoogte beslissend zal zijn en zal bepalen in welke richting de balans zal doorslaan”, zegt Stanovaja. “We staan op een soort gevaarlijke lijn.”