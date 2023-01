Luke Harding, oorlogscorrespondent voor The Guardian: ‘De Russen hebben lijsten van te executeren Oekraïners’

Volgens journalist Luke Harding voert de ‘messianistische’ Russische leider Vladimir Poetin in Oekraïne ‘een genocidaal project’ uit. Dat maakt hij op uit getuigenissen en bewijzen die hij onderzocht voor zijn boek Invasie. ‘Er is geen sprake van willekeurige moorden. Er zijn bewijzen van systematische terreur’.

Oorlogscorrespondent Luke Harding (54) is even terug in het Verenigd Koninkrijk na slopende maanden aan het Oekraïense front, waar hij minutieus misdaden tegen de mensheid onderzocht en reconstrueerde. De getuigenissen die hij verzamelde, schreef The Guardian-journalist, ooit als Moskou-correspondent uitgewezen voor zijn onthullingen over de Russische ‘maffiastaat’, neer in het indrukwekkende boek Invasie: het verhaal van de bloedige oorlog van Rusland en de strijd van Oekraïne om te overleven.

Harding gelooft dat Oekraïne nu militair in het voordeel is, maar ook dat Poetin nooit zal stoppen met aanvallen. “Zijn invasie heeft tot doel om Oekraïne het bestaan als staat te ontzeggen”, zegt hij, “zelfs als hij een half miljoen Russische soldaten moet opofferen.”

Kan Oekraïne deze oorlog winnen met nieuwe militaire steun van bondgenoten in 2023 en Rusland uit de bezette oostelijke provincies verdrijven?

“We zien de krijtlijnen voor een grootscheeps offensief van de Oekraïners in de lente, vermoedelijk via Zaporizja naar Melitopol (aan de Zee van Azov, MR) om zo de Russische invasiemacht in twee te splijten. Ze krijgen gepantserde infanterievoertuigen van de Amerikanen, Duitsers en Fransen. Dat zijn voertuigen om op te rukken, niet om een contactlijn in stand te houden, wat Poetin wellicht had verwacht. En president Zelensky is heel duidelijk: ze willen niet alleen Donetsk en Loehansk innemen, ze willen ook de Krim terug. Een half jaar geleden hadden we gezegd: dit is een belachelijke fantasie. Nu sluit ik de mogelijkheid dat ze de Krim heroveren niet langer uit.”

Rusland overweegt de mobilisatie van nog eens een half miljoen mannen. Denkt Poetin te kunnen winnen met numeriek overwicht?

“Ja, want de Russen denken niet zoals wij. Met onze westerse, cartesiaanse, logische breinen zien wij hun invasie van Oekraïne nu als een falen. Wij denken dat Poetin geen andere keuze heeft dan terugtrekken. Maar Poetin denkt dat hij Kiev kan innemen – ook als hem dat twee jaar en 200- tot 500.000 dode Russische soldaten kost. De dodentol laat hem onverschillig.”

In februari vorig jaar mislukte een aanval op Kiev vanuit Wit-Rusland. Proberen ze dat opnieuw?

“De Oekraïense militaire commandanten die ik spreek, houden daar ernstig rekening mee, ja. Ze denken niet dat het de Russen lukt de hoofdstad te veroveren, maar wel dat ze het gaan proberen. Enkele van hun militairen met wie ik contact heb, zijn net daarom verplaatst naar de Wit-Russische grens. Je zou denken dat de gefaalde opmars vorige lente, met kwetsbare tankcolonnes die op de smalle wegen in de wouden van Tsjernobyl tot staan werden gebracht door Oekraïense drones en elite-eenheden, ze op andere gedachten zou brengen. Maar Poetin ziet dit als een pad naar glorie, dat kost wat kost veroverd moet worden.

“Net hetzelfde gebeurt nu in Soledar en Bachmoet, waar een op de twee Russische soldaten of Wagner-huurlingen omkomt. Ze worden in aanvalsgolven door hun commandanten als zombies naar voren gestuurd. De menselijke kost is irrelevant voor hen.”

Poetins visioenen van verovering zijn te lezen in zijn beruchte essay ‘over de historische eenheid van Russen en Oekraïners’ uit juli ’21. Daarin speelt ook de Russisch-orthodoxe kerk een rol. Hoe weegt die vandaag op zijn denken?

“Nog sterk. Poetin bekijkt de wereld door een messianistische bril. Hij ziet zichzelf als een zendeling van God én geschiedenis. Ik schreef dit boek ook omdat de metafysische component van dit conflict nog onvoldoende wordt begrepen in het Westen.

“Poetin is echt geobsedeerd door de mythe dat Kiev ooit ‘de moeder van Russische steden in een gedeelde beschaving’ werd. Zijn oorlogsproject is niet alleen monocultureel, het afschaffen van de Oekraïense cultuur en taal, maar ook monospiritueel. Zijn idee is dat de orthodoxe kerk van Oekraïne ketters is geworden en opnieuw onder het gezag van de Russisch-orthodoxe kerk moet worden gebracht.

“Dat is niet enkel mijn interpretatie. Kijk naar de Russische staatstelevisie die de Oekraïners omschrijft als ‘duivelaanbidders’, op één lijn met ‘decadente’ Amerikanen, Britten of Belgen. Voor de Russische leiders is dit een beschavingsoorlog, met een uitgesproken ‘einde der dagen’-element.”

Kan dit doemdenken leiden tot inzet van apocalyptische wapens zoals kernkoppen?

“Zijn prioriteit ligt nu bij zijn persoonlijke politieke overleven en macht, dus ik denk van niet. Diep vanbinnen is Poetin een laffe man. Dit zie je ook in hoe hij altijd plaatsneemt aan lange tafels, om iedereen ver van zich te houden, uit vrees voor een virus of aanslag. Hij is erg paranoïde. Vergeet niet dat zijn veiligheidschefs hem wekelijks vertellen dat ze moordplannen van het Westen verijdelden. Nonsens natuurlijk, maar hij gelooft het wel. Niet zijn scrupules weerhouden hem ervan op de knop te drukken – hij heeft nu al tienduizenden Oekraïners vermoord – maar de gedachte dat hij zelf kan sterven als er vergelding komt na een nucleaire inzet.”

Ziet u een directe lijn tussen zijn essay en de gepleegde oorlogsmisdaden in Boetsja en elders, waar u getuigenissen verzamelde?

“Ja, want volgens Poetins extreem reactionaire en aartsconservatieve visie op Groot-Rusland bestaat Oekraïne niet en zijn de Oekraïners geen volk. De Oekraïners worden ook in de Russische propaganda ontmenselijkt. Ze worden ‘primitieven of afgedwaalden’ genoemd. Het is die toxische informatiewereld die voor Russische soldaten psychologische omstandigheden schept waarin het makkelijker is om burgers te vermoorden. De grens tussen het huidige Russische imperialisme en het fascisme wordt zo flinterdun. Wat ik de Russen in Oekraïne zag aanrichten, durf ik al fascisme te noemen.”

U interviewde zelf veel getuigen voor uw artikels en boek. Wat bleef u bij van de oorlogsmisdaden?

“Overal waar de Russen in Oekraïne waren, geldt: volg de lijken als je bewijslast wil. Naast Boetsja bracht ik ook veel tijd door met onderzoek naar oorlogsmisdaden in Borodjanka. Later zag ik in de provincie Charkiv hoe massagraven werden opengelegd, met gedode burgers en militairen met handen op de rug gebonden. Hetzelfde patroon zag ik in de provincie Cherson.

“In elk bezet gebied waren er ook folterkamers, meestal in de politiekantoren. Ze gebruikten militaire veldtelefoons die je moet opwinden, verbonden er gekartelde klemmen aan die ze bevestigden aan de vingers van gevangenen om ze elektrische schokken te geven. Sommige mensen overleefden dat. De hoofdstukken met hun verhalen waren lastig om te schrijven, maar nodig. Wat zij meemaakten, was niet het werk van een paar losgeslagen soldaten die gefrustreerd waren of dronken, nee, ze werden aangestuurd door een soort criminele bevelstructuur die helemaal leidt naar de generale staf van de Russische strijdkrachten, het Kremlin en de presidentiële administratie. Er is overweldigend bewijs, zelfs videobeelden.”

Luke Harding, journalist van The Guardian. Beeld Luke Harding

Ziet u gelijkenissen met de Balkan en Rwanda, waar haatboodschappen op staatsmedia mee leidden tot etnische zuiveringen en genocide?

“Wat Poetin uitvoert in Oekraïne heeft alle kenmerken van een genocidaal project, ja. De keuzes zijn grimmig: ofwel word je als Oekraïner een goede Rus en aanvaard je hun heerschappij, ofwel vermoorden ze je.

“Een voorbeeld: net voor de oorlog was ik in Marioepol, een stad van 400.000 mensen (van wie de meesten Russisch spraken, MR). Minder dan twee maanden na mijn bezoek hield Marioepol op te bestaan. Er resten vooral zwartgeblakerde ruïnes. We weten niet hoeveel burgers er zijn gedood, maar Oekraïne schat meer dan 20.000… Het is één groot stadsgraf geworden, waar vrouwen en baby’s werden vermoord tijdens artilleriebeschietingen, waar burgermannen werden neergemaaid door geweervuur terwijl ze in hun tuin probeerden iets te koken voor hun gezin. Alleen daar al is de dodentol onthutsend. Dit is genocidaal, ja. Het is niet dat we dat omslagpunt kunnen bereiken. Het gebeurde al, vroeg in de oorlog.”

Genocide zou wijzen op een geplande volkerenmoord. Is dat juridisch te bewijzen?

“Ik denk dat de drempel van de bewijslast al overschreden is. Zo werken de Russen met lijsten, wat planning vergt. De Russen kwamen Boetsja binnen met namen van mensen die ze moesten opsporen, arresteren, folteren of executeren – afhankelijk van wie ze waren. Het waren vooral Oekraïners die betrokken waren bij de antiterreuroperatie in het oosten sinds 2014, zoals ex-militairen, agenten of gemeenteraadsleden en andere ambtenaren. Velen van hen zijn vermoord. Ik sprak daarover met de overlevende burgemeester, die ook op een lijst stond, en met familieleden van slachtoffers.

“In het bezette oosten werken de Russen met een uitgebreid systeem van ‘filtratie’, waarbij iedereen die zich voortbeweegt in bezet gebied onderworpen wordt aan grondige controles waarbij hun telefoon en sociale media wordt bekeken. Elke suggestie van een pro-Oekraïense identiteit of burgerlijk activisme kan de dood betekenen. Dat is genocide! Er is geen sprake van willekeur. Er zijn bewijzen van systematische terreur, gedirigeerd door de Russische staat. Daarom moeten we proberen Poetin en zijn entourage ooit te berechten.”

U vreest ook dat Poetin niet stopt in Oekraïne?

“Als Poetin wint in Oekraïne of er dit jaar in slaagt het weg te vegen als leefbare staat, zal hij verder gaan, ja. Telkens escaleert hij en doet iets waarvan wij denken dat het ondenkbaar is. Als hij in Oekraïne in zijn opzet slaagt, is Moldavië zijn volgende stap, gevolgd door Litouwen, waar hij tussen Wit-Rusland en de Russische exclave Kaliningrad een landcorridor wil creëren, en dan de andere Baltische staten (Letland en Estland, MR). Uiteindelijk wil hij dat Rusland opnieuw autoriteit kan uitoefenen over Centraal- en Oost-Europa. Daarom moet hij gestopt worden.”

Welke bedreiging vormen de Russen nu voor de NAVO?

“Een directe militaire aanval op een luchtmachtbasis in bijvoorbeeld Polen zie ik ze vooralsnog niet riskeren, want de Amerikanen hebben een superieur leger. Ik zie de Chinezen de Russen ook niet te hulp schieten. Maar Rusland vormt voor alle NAVO-lidstaten nog wel een ernstige hybride dreiging. Ze proberen ons intern te destabiliseren. Volgende week kunnen ze bij wijze van spreken beslissen jullie ministerie van Buitenlandse Zaken te hacken of jullie telecomproviders te verlammen. Als er Russische dissidenten in Antwerpen leven, kunnen ze hen in theorie neerschieten, vergiftigen of uit een raam laten vallen…

“Zoals ze Trump hielpen verkiezen en brexitcampagnes steunden, wrikken ze elke barst in onze samenlevingen open. Als er volgend jaar verkiezingen zijn in België, zullen ze ongetwijfeld via sociale media spanningen proberen op te stoken tussen Vlamingen en Walen. Ze instrumentaliseren werkelijk alles om hun vijanden te desoriënteren en af te leiden.”

Een gewonde ­Oe­kraïense soldaat wordt afgevoerd. ‘De keuzes zijn grimmig: ofwel word je als Oekraïner een goede Rus en aanvaard je hun heerschappij, ofwel vermoorden ze je.’ Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Is er hoop op een paleiscoup in het Kremlin?

“Ik vrees van niet. Rusland is nu een totalitaire staat waar elke vorm van dissidentie een misdaad is. Je ziet zelfs een groei van de invloed van hardliners binnen het Kremlin. Kijk maar naar de politiek ambitieuze Wagner-baas Jevgeni Prigozjin, die aan de frontlijn in Soledar zijn mensen in de strijd gooit als een soort gekke demon. Die man heeft een criminele energie. Hij steunt Poetin, maar mocht er met de president iets gebeuren, zie ik iemand als hem wel naar voren stappen of mee bepalen wie er aan de touwtjes zal trekken. Er is ook de secretaris van de machtige Russische Veiligheidsraad, Nikolaj Patroesjev. Van hem wordt gezegd dat hij zijn zoon Dmitri (huidig landbouwminister, MR) voorbereidt om de opvolger te worden van Poetin als president.”

President Zelensky omschrijft u als ‘een moderne Churchill met een iPhone’. Volstaat zijn briljante retoriek om zijn volk te motiveren voor de strijd?

“Ik denk het wel. Veel mensen zien hem als de leider van de vrije wereld. Zijn sterkte is de oorlog te duiden als een gemeenschappelijke strijd, van goed tegen kwaad. Er staat meer op het spel dan een grensoorlog tussen twee buren. Deze oorlog gaat om de toekomst van de wereldorde. Mogen soevereine landen zelf beslissen of ze lid worden van de EU en de NAVO, of willen we terug naar een tijd waarin grootmachten de kleine landen inlijven als kolonies?

“Wie durft nog te zeggen dat Oekraïne het niet verdient EU-lid te worden, na alles wat ze meemaakten? Een beeld dat me bijblijft, is dat van een vermoorde vrouw in Boetsja. Ze klemde een sleutelhanger in de hand met daarop de vlaggen van Oekraïne én de EU. Mensen sterven letterlijk voor de waarden waar ons Europa voor staat.”

Luke Harding, Invasie. Het verhaal van de bloedige oorlog van Rusland en de strijd van Oekraïne om te overleven, Uitgeverij Leesmagazijn, publicatie in maart 2023

De Engelstalige versie Invasion is al gepubliceerd bij Guardian Faber, 328 p.