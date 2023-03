‘Loekasjenko zal Poetin helpen, wat er ook gebeurt, hetzij zonder steun van de bevolking’

Volgens de leidster van de Wit-Russische democraten in ballingschap, Svetlana Tichanovskaja, moet de EU de druk op het regime verder opvoeren. Het regime veroordeelde haar maandag bij verstek tot 15 jaar cel. Vrijdag nog kreeg Nobelprijswinnaar Ales Bialiatski 10 jaar cel. ‘Daag dictator Loekasjenko voor het ICC.’

Een rechtbank in Wit-Rusland heeft Svetlana Tichanovskaja, die net vorige week een EU-kantoor in Brussel opende, maandag bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar cel. Samen met Pavel Latoesjko werd ze verdacht van “samenzwering om op ongrondwettelijke wijze de macht te grijpen”.

In een reactie tweette de leidster van de Democratische Krachten in Wit-Rusland vanuit haar ballingschap in Litouwen: “15 jaar cel. Zo heeft het regime mijn werk voor democratische veranderingen in Wit-Rusland ‘beloond’. Maar vandaag denk ik niet aan mijzelf. Ik denk aan duizenden onschuldigen, vastgehouden en veroordeeld tot echte gevangenisstraffen. Ik zal niet stoppen voordat ze allemaal zijn vrijgelaten.”

Vrijdag werd ook de Wit-Russische Nobelprijswinnaar voor de Vrede, Ales Bialiatski, door een rechtbank in Minsk tot tien jaar cel veroordeeld. Wat is uw reactie?

“De EU en de wereld moeten de politieke en economische druk op het Loekasjenko-regime nu nog opvoeren. Het is een schande dat een Nobelprijswinnaar en een bevriende vredesactivist zoals Ales in de cel zit. Ik hoop dat zijn veroordeling meer aandacht zal vestigen op zijn lot en dat van alle andere politieke gevangenen. Er zitten nu ongeveer 1.450 internationaal erkende politieke gevangenen in Wit-Russische gevangenissen. In realiteit zitten ongeveer 5.000 dissidenten in de cel. Zij vertegenwoordigen alle lagen van de samenleving, van journalisten, artsen tot sportlui.”

Wordt er nog gemarteld?

“Ja. De aandacht op folteringen is helaas verminderd omdat er in buurland Oekraïne veel mensen worden vermoord. Maar we mogen hierdoor de strijd van de Wit-Russen niet vergeten. We moeten begrijpen waarom een bevrijd Wit-Rusland essentieel is voor Oekraïnes en Europa’s veiligheid. Ons lot is verstrengeld. Loekasjenko verbergt zich nu achter de pijn van Oekraïne. Soms hoor je wel eens dat hij gedwongen wordt door Poetin maar dat is niet waar. Hij is eenzelfde soort oorlogsmisdadiger. Als hij ons land niet aan Poetin zou lenen dan zou de oorlog in Oekraïne misschien niet eens plaatsvinden. Daarom vraag ik onze partners om rechtszaken tegen hem en zijn medeplichtigen te openen voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.”

Loekasjenko ontmoette afgelopen week Xi Jinping. Hij zegt met Peking te willen werken aan een vredesplan voor Oekraïne, maar waar ging dit vooral over?

“Dit bezoek gebruikt Loekasjenko vooral als een legitimatie voor zichzelf. Hij probeert China ook te gebruiken om internationale sancties te omzeilen, die bijvoorbeeld tegen zijn militair-industrieel complex van kracht zijn. China zal nu misschien chips leveren voor de productie van munitie die gebruikt kan worden tegen Oekraïne.”

Vreest u een nieuwe Russische aanval op Oekraïne vanuit Wit-Rusland?

“Ik betwijfel of ze daarin zouden slagen maar ze kunnen nog altijd proberen. Loekasjenko zal Poetin helpen, wat er ook gebeurt, hetzij zonder steun van de bevolking. Als hij zou durven onze troepen te mobiliseren dan zie ik de samenleving in opstand komen.”

Hoe groot is de kans dat Rusland tactische kernwapens in Wit-Rusland zou plaatsen?

“In het voorbije jaar veranderde Loekasjenko zonder democratische basis de grondwet. Hij schrapte de bepaling dat ons land een niet-nucleaire status heeft. Zo kan hij voor zichzelf de mogelijke aanwezigheid van Russische kernwapens op ons grondgebied rechtvaardigen. Als Poetin zegt dat hij tactische kernwapens in Wit-Rusland ontplooit, zal hij dat zonder zijn tegenstand doen. Wij moeten duidelijk maken dat dit een rode lijn is. Internationale aandacht hiervoor is erg belangrijk, want we leven in erg onvoorspelbare tijden.”

We zagen een gewaagde sabotageaanval op een Russisch vliegtuig in Wit-Rusland. Komt er gewapend verzet tegen de Russische strijdkrachten?

“Onze samenleving houdt vast aan de idee van vreedzaam verzet. Deze explosie werd gezien als het doorbreken van dat principe maar dat is niet zo. De mensen die zich verzetten, willen niet dat er levens verloren gaan. Ze richten zich enkel tegen materiële militaire doelen, zoals ze ook al Russische treinen tot staan brachten. De partizanen voorkomen met hun aanval op dat vliegtuig net verlies van levens in Oekraïne.”

Wat kan de EU doen om de Europese aspiraties van de Wit-Russische bevolking nog meer te ondersteunen?

“Het is een makkelijke én moeilijke vraag. Er is al veel ondernomen. Sancties kunnen doeltreffend zijn maar zijn te chaotisch en niet-systematisch. Er staan te veel achterpoortjes open. Zo heeft het regime nog altijd geld in het buitenland en voeren ze nog veel in via derde landen zoals Kazachstan.”

Vorige week opende het nieuwe kantoorgebouw van ‘The Mission for Democratic Belarus’ in Brussel. Moeten dit soort missies overal in de EU erkend worden als legitieme Wit-Russische vertegenwoordiging?

“Deze EU-missie, met dank aan de Vlaamse regering, is voor ons een grote doorbraak. Ze stelt ons in staat om het democratisch Wit-Rusland te brengen naar Europa en meer Europa naar Wit-Rusland. Nu hopen we dat meer EU-lidstaten volgen. Negeer de ambassades van Loekasjenko, nodig ons systematisch uit voor overleg. Dan toon je de Wit-Russische ambtenaren dat er een erkende democratische macht is die klaarstaat in ballingschap. Dan gaan deze mensen misschien durven overlopen naar ons, want wij weten dat een meerderheid de repressie, de collaboratie met Rusland en de oorlog in Oekraïne niet steunt.”