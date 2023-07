Live - Rusland lanceert grootschalige raketaanval op Oekraïne, luchtmachtbasis als doelwit • Oekraïense geheime dienst erkent aanval op Krimbrug vorig jaar

De aanval op de Krimbrug vorig jaar oktober was inderdaad het werk van de Oekraïense geheime dienst SBU. Dat erkent de SBU nu voor het eerst zelf. De baas van de SBU sprak in Kyiv tijdens een bijeenkomst waar een postzegel ter ere van de dienst werd onthuld.

Volgens Vasyl Maljoek zijn officieren van de SBU betrokken bij aanvallen "op de moeilijkste plekken". De aanval op de Krimbrug "is een van onze prestaties", aldus Maljoek. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maliar had een paar weken geleden al gezegd dat Oekraïne verantwoordelijk was voor die aanval, om de Russische logistiek te ontregelen. De Krimbrug verbindt het bezette schiereiland met het vasteland van Rusland.

Oekraïne is notoir terughoudend met het erkennen van aanvallen op Russisch grondgebied of diep in bezet gebied, hoewel er wel op gehint wordt. De Oekraïense president Zelensky zei destijds over de aanval: "Vandaag was geen slechte dag en het was overwegend zonnig op ons grondgebied. Helaas was het bewolkt op de Krim. En het was heel warm." Er werden bovendien postzegels uitgebracht met daarop spotprenten over de explosie op de brug, die een aantal rijbanen vernietigde en vijf doden tot gevolg had.

Afgelopen week werd de Krimbrug opnieuw aangevallen. Waar de aanval in oktober vorig jaar werd gepleegd met een bom die verstopt was in een vrachtwagen, werd die aanval uitgevoerd met drones. De schade was minder groot dan vorig jaar. Een Oekraïense minister gaf al snel toe dat Oekraïne achter de nieuwe aanval op de Krimbrug zat. De SBU wilde slechts zeggen dat details over de aanval zouden volgen op het moment dat Oekraïne de oorlog heeft gewonnen.

Joram Bolle