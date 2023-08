Live - Rusland bombardeert Oekraïense graaninfrastructuur bij NAVO-grens • Roemenië spreekt over ‘oorlogsmisdaden’

Dertig landen zijn uitgenodigd om op 4 en 5 augustus te praten over een Oekraïens vredesplan. Het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Zuid-Afrika en Polen hebben al toegezegd, en de Amerikaanse president Joe Biden stuurt zijn belangrijkste veiligheidsadviseur, Jake Sullivan.

De gesprekken worden gehouden in Jeddah, in Saoedi-Arabië. The Washington Post, die de onderhandelingen als eerste heeft gemeld, citeert ‘westerse diplomaten’ die zeggen dat Saoedi-Arabië speciaal zou zijn uitgezocht om China te paaien. China heeft uitstekende betrekkingen met de Arabieren en dat kan helpen de Chinezen, die zich tot dusver afzijdig hebben gehouden, over de streep te trekken. De hoop op succes is niet al te groot. Bij een eerste gespreksronde, eind juni in Kopenhagen, was China niet komen opdagen.

De gesprekken vinden plaats op initiatief van Oekraïne zelf. Dat wil zoveel mogelijk landen verenigen achter een vredesplan dat gebaseerd moet zijn op een 10-puntenplan van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

Verreweg het belangrijkste van die tien punten, die in december werden bekendgemaakt, is het herstel van de territoriale integriteit van Oekraïne: Zelensky wil dat Rusland zich terugtrekt uit alle bezette Oekraïense gebieden, inclusief de in 2014 veroverde Krim. Volgens het hoofd van Zelensky’s paleis, Andriy Yermak, moet die terugtrekking een absolute voorwaarde zijn voor verdere, omvattende onderhandelingen.

Rusland is niet uitgenodigd voor de gesprekken. De woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, heeft echter laten weten dat Moskou de besprekingen nauwlettend zal volgen.

Het overleg vindt plaats op 5 en 6 augustus in de havenstad Jeddah aan de Rode Zee. Onder de genodigde landen bevinden zich ook Brazilië, India, Indonesië, Egypte, Mexico, Chili en Zambia.

Michel Maas