Live - Prijzen voor tarwe en maïs schieten omhoog na dreigende taal van Rusland over scheepvaart Oekraïne

Het Russische Wagnerhuurlingenleger zal voorlopig niet meer meevechten in Oekraïne. Dat zegt Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin in een video die door zijn persdienst op het sociale medium Telegram is gezet. Of het daadwerkelijk Prigozjin is, is niet zeker. De stem klinkt in ieder geval wel als de zijne.

Op de beelden begroet de huurlingenbaas zijn Wagnerstrijders in Wit-Rusland, dat aan Rusland en Oekraïne grenst. De video is gemaakt toen het donker was. Alleen een profiel dat op Prigozjin lijkt, is te onderscheiden. "Misschien zullen we op een bepaald moment terugkeren naar de speciale militaire operatie in Oekraïne wanneer we er zeker van zijn dat we niet gedwongen zullen worden onszelf te schande te maken", zegt hij tegen zijn manschappen.

De Wagnerbaas had veel kritiek op de Russische aanpak van de strijd. Uit woede rukte hij zelfs op richting Moskou, maar na bemiddeling van de Russische bondgenoot Wit-Rusland stopte hij daarmee. Wagner kon vervolgens uitwijken naar Wit-Rusland.

Prigozjin vertelt zijn mannen verder dat ze zich goed moeten gedragen tegenover de lokale bevolking. Hij geeft hen de opdracht het Belarussische leger te trainen en hun krachten te verzamelen voor een "nieuwe reis naar Afrika", waar Wagnerhuurlingen al jaren actief zijn.

