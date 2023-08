Live - Oekraïne. Zelensky na dodelijke aanval op bloedtransfusiecentrum: ‘Het zijn beesten’ • Russische aanval met zeventig raketten en drones

Paus Franciscus kreeg vrijdag een warm onthaal tijdens de Wereldjongerendagen in Portugal, maar zijn weigering de Russische inval in Oekraïne expliciet te veroordelen kon op weinig begrip van de enkele honderden aanwezige Oekraïners rekenen. Dat schreef The New York Times zaterdag.

De Wereldjongerendagen, een van de grootste katholieke evenementen ter wereld, vinden dit jaar plaats in Fátima, het belangrijkste bedevaartsoord in Portugal. Het Vaticaan kondigde eerder aan dat de kerkvader zou bidden voor vrede tussen Rusland en Oekraïne, maar sprak zich tijdens het evenement niet publiekelijk uit over de oorlog.

Dat was volgens The New York Times tegen het zere been van een kleine delegatie Oekraïense katholieken, die hoopten op expliciete steun van het Vaticaan. "De Paus heeft niets gezegd", zei Roman Demush tegen de krant, een prediker die is verbonden aan de Grieks-Katholieke Kerk in Oekraïne. "De oorlog zou ons moeten doen schreeuwen en het legt stilte op."

AFP - Paus Franciscus komt aan voor het gebed van de Heilige Rozenkrans met zieke jongeren bij de Kapel der Verschijningen in het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima.

Helemaal stil over de oorlog bleef het Vaticaan niet. Op het officiële profiel van Franciscus op X – voorheen Twitter – verscheen de tekst van het gebed dat de pontifex zou hebben uitgesproken in Fátima. Daarin staat dat hij de kerk en de wereld, "vooral landen in oorlog", aan Maria wijdt.