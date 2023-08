Live - Oekraïne. Zelensky belooft dat Rusland zal boeten voor aanval op Tsjernihiv • Oekraïne in gesprek met Zweden over levering gevechtsvliegtuigen

De rechtbank van Moskou heeft vrijdag de ontbinding bevolen van het Sacharov Centrum, een van de laatste pijlers van de verdediging van de mensenrechten in Rusland. De organisatie is vernoemd naar Andrej Sacharov, de Russische dissident die de Nobelprijs voor de Vrede won. Volgens de rechtbank organiseerde ze illegaal evenementen buiten het geografische activiteitengebied dat in haar statuten is voorzien.

Om interne tegenstand de kop in te drukken, maken de autoriteiten in Rusland op een steeds flexibelere manier gebruik van de wetgeving. Het is minstens de derde keer dat de autoriteiten recentelijk het bovengenoemde motief aanhaalden om een kritische organisatie op te heffen. Zo moest in januari de Helsinki Groep in Moskou - de oudste ngo voor de verdediging van mensenrechten in Rusland - de deuren sluiten. In april volgden het Sova Centrum, dat gespecialiseerd is in studiewerk naar racisme en xenofobie. Tijdens het voorjaar was het Sacharov Centrum al gedwongen zijn historische lokalen in Moskou te verlaten.