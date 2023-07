Live - Oekraïne. Wagner-soldaten houden oefeningen met Wit-Russische special forces nabij Poolse grens • EU wil 20 miljard euro voorzien voor militaire steun aan Oekraïne

De Europese Unie wil de komende vier jaar tot 20 miljard euro vrijmaken om de militaire steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland voort te zetten, zo is donderdag vernomen uit diplomatieke bronnen. "We gaan praten over de wijze waarop we Oekraïne op lange termijn blijven steunen, over veiligheidsengagementen en de garanties die wij kunnen bieden", zei de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, voor aanvang van een bijeenkomst van de Europese buitenlandministers in Brussel. "We hebben een plan gepresenteerd dat vanaf volgend jaar financiële steun aan Oekraïne moet garanderen. Het gaat om een redelijk groot bedrag. Ik hoop dat de ministers dit zullen steunen."

Volgens een diplomatieke bron zou Borrell voorstellen om van 2024 tot en met 2027 elk jaar vijf miljard euro te voorzien. De bron beklemtoonde wel dat de discussie amper van start is gegaan. De buitenlandministers zouden eind augustus op een informele bijeenkomst in Toledo een diepgaander debat over het voorstel voeren.

De Europese militaire steun aan Oekraïne loopt via de Europese Vredesfaciliteit. Lidstaten die wapens leveren aan Kiev of opleidingen organiseren voor Oekraïense soldaten, kunnen een deel van de kosten recupereren bij die faciliteit. Sinds het begin van de Russische invasie in februari 2022 is al 5,6 miljard euro uitbetaald.

Het nieuwe voorstel moet meer financiële zekerheid bieden. Het zou ook kaderen in het voornemen van de G7 om Oekraïne veiligheidsgaranties op lange termijn te bieden.