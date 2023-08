Live - Oekraïne. VK: Prigozjin ‘hoogstwaarschijnlijk’ omgekomen bij vliegtuigcrash • Kremlin ontkent achter dood van Wagner-baas te zitten

De Europese Commissie wil nog geen veronderstellingen maken over het lot van Jevgeni Prigozjin. "Het is niet aan ons om (zijn dood, red.) te verifiëren en dan te speculeren over de mogelijke gevolgen van zijn dood", zegt woordvoerder Peter Stano. "Bijna niets dat uit Rusland komt, is geloofwaardig. We hebben het nieuws over de dood van Prigozjin gezien, maar zoals veel andere zaken is dit moeilijk te verifiëren."

Hij bracht in herinnering dat zowel Prigozjin als de Wagner-militie zelf op de Europese sanctielijst staat. "Waar ze waren of zijn, laten ze een spoor van mensenrechtenschendingen en van schendingen van het internationaal recht achter", zei hij. "Dit zijn de feiten. Hoe Wagner in de toekomst zal opereren, heeft niet enkel te maken met de mogelijke dood van Prigozjin."

Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock waarschuwt dat "geen snelle conclusies" getrokken kunnen worden. Wel zegt ze dat het incident nog eens aantoont dat "een systeem, een macht, een dictatuur die is gebouwd op geweld, ook intern alleen geweld kent".