Live - Oekraïne: ‘Twee Russische aanvalshelikopters neergehaald aan front’ • Vrachtschip uit Oekraïne nadert Istanboel ondanks Russische blokkade

Het vertrek van een eerste vrachtschip vanuit de haven van Odessa aan de Zwarte Zee naar de Bosporus via een door Kiev aangelegde alternatieve zeeroute, "is een belangrijke stap voor het herstel van de vrije vaart op de Zwarte Zee". Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky woensdag gezegd op Twitter.

Het was de minister van Infrastructuur van Oekraïne, Oleksandr Kubrakov, die eerder op de dag bekendmaakte dat een containerschap de haven van Odessa verlaten had om via "de tijdelijke corridor die voor civiele schepen is ingesteld" naar de Bosporus te varen. Nochtans had Rusland er na het verstrijken van de graandeal vorige maand mee gedreigd om elk schip dat vanuit of naar een Oekraïense haven vaart als potentieel militair doelwit te beschouwen. Als reactie deed Kiev hetzelfde met schepen vanuit of naar Oekraïense havens die door Rusland bezet worden.

AP - Het Duitse containerschip Joseph Schulte woensdag tijdens het verlaten van de haven van Odessa.

Vorige week maakte Oekraïne bekend dat het "tijdelijke" corridors op de Zwarte Zee had geopend voor het transport van Oekraïens graan over zee. "Het eerste civiele schip heeft de nieuwe Oekraïense humanitaire corridor in gebruik genomen", bevestigde Zelensky woensdagavond. De eer was voor het Duitse schip Joseph Schulte.

Sinds het aflopen van de graandeal wil Rusland opnieuw de Oekraïense graanexport over de Zwarte Zee blokkeren. Sindsdien vormt de Donau een belangrijke alternatieve route. Verschillende havens langs de rivier werden evenwel door Rusland vanuit de lucht aangevallen. Zo ook afgelopen dinsdagnacht. Volgens Zelensky gaat het om aanvallen tegen "de mondiale voedselbevoorrading". "Elke Russische aanval tegen deze havens brengt een slag toe aan de mondiale prijzen van levensmiddelen en aan de sociale en politieke stabiliteit in Afrika en Azië", klonk het.

In Washington wordt dezelfde analyse gemaakt. De Russische aanvallen bewijzen dat president Vladimir Poetin zich niets aantrekt van de mondiale voedselzekerheid, zei de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. "Dit is onaanvaardbaar."