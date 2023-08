Live - Oekraïne. Twee drones neergehaald in Moskou, vliegverkeer tijdelijk opgeschort

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin is uit zijn functie gezet als hoofd van de luchtmacht, dat schrijven Russische media. Soerovikin is al niet meer in het openbaar gezien sinds de opstand van het Wagnergroep twee maanden geleden. De generaal zou banden hebben met het huurlingenleger en president Vladimir Poetin zou volgens een bekende militaire blogger schoon schip willen maken.

Internationale media schreven vlak na de muiterij van Wagner dat Soerovikin al van tevoren op de hoogte was gesteld van de plannen om in opstand te komen. Hij zou daarna zijn opgepakt en ondervraagd. De laatste keer dat Soerovikin een teken van leven gaf, was op de zaterdag van de opstand toen hij in een videoboodschap de huurlingen opriep om hun opmars richting Moskou te staken. Het is onduidelijk of hij onder druk was gezet om die oproep te doen.

Soerovikin stond maandenlang aan het hoofd van de invasiemacht in Oekraïne. Hij werd in januari vervangen als opperbevelhebber door Valeri Gerasimov.

Russische media melden dat Soerovikin officieel nog wel in dienst blijft bij defensie, maar dat het onduidelijk is in welke rol.