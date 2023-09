Live - Oekraïne. Terreinwinst voor Oekraïne in twee gebieden • Rusland: schade door drone-aanval nabij kerncentrale

Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen nieuwe successen geboekt in zijn operaties tegen de Russische verdedigingslinies in de zuidelijke regio Zaporizja. Oekraïense eenheden rukten ten zuiden van het dorp Robotyne op in de richting van de naburige nederzetting Novoprokopivka. Dat maakte de generale staf in Kiev donderdag bekend. De soldaten hielden de nieuw bereikte posities vast. Meer concrete informatie over de opmars was er niet.

In het oosten wijzen onbevestigde berichten erop dat Oekraïense troepen terrein hebben gewonnen in de richting van het dorp Werbowe. De generale staf sprak van vergeefse Russische tegenaanvallen in de buurt van dit dorp. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) meldde op basis van videobeelden dat al zeker de Oekraïense verkenningstroepen de buitenwijken van Werbowe hebben bereikt.

REUTERS - Oekraïense militairen besturen een tank in de buurt van het dorp Robotyne.

Bij Robotyne heeft het Oekraïense leger na wekenlange gevechten de Russische verdediging verslagen. Op weg naar Werbowe ligt nog een verdedigingslinie. De Russische bezettingstroepen verdedigen de steden Tokmak en Melitopol.

Als strategisch doel wil het Oekraïense leger de Zee van Azov bereiken, nog zo'n 80 kilometer verderop, om de landroute naar het Krimschiereiland voor Rusland af te snijden.