Live - Oekraïne. Russische raket is 'nabij kinderziekenhuis in Kiev' ontploft • Moskou opgeschrikt door onbemande drone

Het Oekraïense leger heeft bij het dorpje Kozatsji Laheri, 25 kilometer ten westen van Cherson, de rivier de Dnipro overgestoken. Dat meldt het Institute for the Study of War (ISW). De Dnipro is sinds dit najaar een frontlinie in de oorlog.

Het ISW ziet op satellietbeelden dat er gisteren zware gevechten plaatsvonden aan de door Rusland bezette kant van de rivier. Russische militaire bloggers schrijven dat het Oekraïense leger tot 800 meter achter het front is doorgedrongen. Het lijkt erop dat Russische troepen de Oekraïeners wisten terug te dringen. Wel vinden er nog beschietingen plaats vlak bij het dorp.

Het is niet duidelijk of Oekraïne met de oversteek een bruggenhoofd heeft kunnen slaan of dat het slechts een speldenprikje is. Voorlopig lijkt het volgens het ISW meer op een eenmalige aanval via de rivier dan op een grootschalige operatie. Het ISW kan op dit moment niet beoordelen of Oekraïne blijvend een voet aan de grond kan houden aan de andere kant van de Dnipro.

Oekraïense autoriteiten hebben zich niet uitgelaten over de aanvallen bij Kozatjsji Laheri. Zij geven zelden informatie over aanvallen, of ze nou succesvol zijn of niet. Ze willen zo het Russische leger in het ongewisse laten.

