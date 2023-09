Live - Oekraïne. ‘Russische generaal met banden met Wagnerleger weer op vrije voeten’ • Rusland: drones neergehaald in omgeving Moskou

In 2022 werden 1.172 mensen gedood of verwond door clusterbommen. Dat staat in een nieuwe Cluster Monitor van ngo Handicap International. Het gaat om het hoogste cijfer sinds het begin van de monitoring in 2010, mede veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

Ongeveer 95 procent van de slachtoffers van clustermunitie waren vorig jaar burgers. Veruit de meeste slachtoffers vielen door gerichte clusterbomaanvallen, maar er werden ook 185 mensen het slachtoffer van een ongeluk met restanten van clustermunitie.

Het hoge aantal slachtoffers is onder meer het gevolg van de inzet van clusterbommen in Oekraïne, door zowel Russische als Oekraïense troepen, zegt Handicap International. In dat land werden vorig jaar 916 slachtoffers geregistreerd, maar mogelijk zijn er nog veel meer niet geregistreerde gewonden en doden. Daarnaast waren er ook clusterbomaanvallen in Myanmar en Syrië. In nog eens vijf landen vielen slachtoffers door restanten van clustermunitie. Het gaat om Jemen, Irak, Laos, Libanon en Azerbeidzjan. Ook in Syrië en Oekraïne werden burgers geraakt door restanten van clusterbommen.

AFP

Handicap International veroordeelt het gebruik van clusterbommen in Oekraïne en roept alle partijen in het conflict op om daar onmiddellijk mee te stoppen. De ngo veroordeelt onder meer de levering van clustermunitie door de Verenigde Staten aan Oekraïne. "De beslissing van de Verenigde Staten ondermijnt de eerder geleverde inspanningen om dit barbaarse wapen te bannen en schept een precedent van 'overmacht': geen enkele situatie of context rechtvaardigt het gebruik van clusterbommen", zegt expert ontwapening en civiele bescherming bij Handicap International Alma Taslidžan.

Clustermunitie is verboden volgens het Oslo-verdrag dat dateert uit 2008 en intussen door 123 landen is ondertekend. Een clusterbom functioneert als een soort container voor een lading mini-explosieven en is ontworpen om over grote gebieden te worden verspreid, waardoor ze vaak terechtkomen in bevolkte regio's. Bovendien ontploft tot 40 procent niet bij impact, en kunnen ze dus nog tot jaren na het conflict mensen doden en verminken. Tussen 11 en 14 september vindt er een top plaats voor de landen die het Oslo-verdrag hebben ondertekend in het Zwitserse Genève.