Live - Oekraïne. Rusland stuurt straaljager lucht in om Noors vliegtuig te begeleiden • Oekraïne veroordeelt generaal voor hoogverraad

Nederlandse F-16’s zijn maandagochtend om 07.19 uur in actie gekomen nadat boven Denemarken twee Russische bommenwerpers werden gesignaleerd. De toestellen vlogen in de richting van het gebied dat Nederland in de gaten hoort te houden volgens afspraken in het militaire bondgenootschap NAVO. Aanvankelijk sprak Defensie op Twitter over één Russisch toestel. Later werd verduidelijkt dat het om twee bommenwerpers ging van het type Bear T-95.

Volgens de Nederlandse luchtmacht had de Deense luchtmacht de toestellen al onderschept voordat ze het Nederlandse luchtruim binnenvlogen. Maar in een eigen bericht zegt het Deense ministerie van Defensie dat twee Russische vliegtuigen enkel "geïdentificeerd" zijn door zijn eigen F-16's en zich de hele tijd boven internationale wateren bevonden. "De Russische vliegtuigen bevonden zich op geen enkel moment in het Deense luchtruim", klinkt het.





Op Vliegbasis Volkel staan altijd twee bewapende F-16’s paraat voor het geval dat een vliegtuig ongewenst het luchtruim van de Benelux in vliegt. Dat gebeurt in samenwerking met België. Deze straaljagers zijn volgens een woordvoerder van Defensie opgestegen en hebben een ronde gemaakt. Daardoor konden ze snel ter plaatse zijn als de Russische vliegtuigen in het door Nederland bewaakte luchtruim zouden komen. Dat dreigde te gebeuren in het noordelijke deel van de Noordzee.

Het komt met enige regelmaat voor dat Russische vliegtuigen het luchtruim van een Europees land schenden of dicht in de buurt komen. Nederland heeft begin dit jaar meerdere malen Russische vliegtuigen onderschept toen ze waren gestationeerd in Polen om het NAVO-luchtruim te bewaken.