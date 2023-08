Live - Oekraïne. Rusland meldt nieuwe luchtaanval op Krim • Zelensky beklaagt zich over corruptie bij medische keuringen leger

De Duitse autoriteiten zijn er steeds meer van overtuigd dat Oekraïense saboteurs verantwoordelijk zijn voor het opblazen van gaspijpleiding Nord Stream, vorig jaar september. Grote vraag blijft echter of de Oekraïense regering, als dat land verantwoordelijk blijkt, de opdracht gaf. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel, dat vrijdag samen met televisiezender ZDF het resultaat van maandenlang onderzoek publiceerde.

Duitse inlichtingendiensten betwijfelen of Zelensky zelf op de hoogte was, en kijken naar de mogelijkheid dat de top van Oekraïense strijdkrachten of geheime diensten onafhankelijk tot de operatie overging. Ook een paramilitaire groepering die op eigen houtje handelde, blijft een mogelijkheid. Zelfs Russische betrokkenheid wordt niet uitgesloten, maar wel als onwaarschijnlijk gezien.

Opmerkelijk is dat Der Spiegel schrijft dat het mogelijk de bedoeling was om alle vier de pijpleidingen op te blazen. Nord Stream bestaat uit twee sets van twee pijpleidingen. Bij de aanslagen zijn drie pijpleidingen vernietigd, een vierde bleef intact. Veel analisten merkten destijds op dat dit Rusland wel heel goed uitkwam; die laatste pijplijn was genoeg om eventueel te kunnen voorzien in de inmiddels gereduceerde Duitse behoefte aan Russisch gas.

Der Spiegel schrijft dat op een van de pijpleidingen die deel uitmaken van Nord Stream 2, namelijk leiding A, tot twee keer toe een explosief afging. Mogelijk was de tweede poging bedoeld voor leiding B, maar raakten de saboteurs in de donkere diepte van de Oostzee in de war.

De Oekraïense autoriteiten zitten zeer met het onderzoek in de maag. Een aanval van deze omvang is mogelijk een oorlogsdaad, en kan niet onbeantwoord blijven. Tegelijk is "absoluut niet in het belang van Berlijn, of Europa, om "Oekraïne ter verantwoording te roepen of de politieke koers te wijzigen", aldus Der Spiegel.

Remco Andersen