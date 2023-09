Live - Oekraïne. Rusland: drie aanvallen met zeedrones op Krimbrug afgeslagen • Russische ambassadeur toch niet welkom bij Nobelprijzen

Het Poolse leger ontkent dat een helikopter vandaag het luchtruim van Wit-Rusland heeft geschonden. Wit-Rusland meldde eerder dat een laagvliegende Poolse gevechtshelikopter ruim een kilometer het Wit-Russische luchtruim in was gevlogen. "Zo’n grensoversteek kan niet zijn gebeurd en is niet gebeurd, onze radarsystemen zijn eenduidig", aldus de Poolse legerwoordvoerder Jacek Goryszewski.

Begin deze maand vlogen twee Wit-Russische gevechtshelikopters het Poolse luchtruim binnen. Als reactie stuurde Polen extra troepen naar de grens met Wit-Rusland. De gebeurtenissen tonen de toegenomen spanning langs de Pools-Wit-Russische grens. Die spanning uit zich ook op de grond: Polen beschuldigt Wit-Rusland ervan doelbewust duizenden migranten de grens met Polen over te laten steken.

Dat is een beproefde methode van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko. De Europese Unie stelde in 2021 sancties in tegen Wit-Rusland vanwege de oneerlijk verlopen presidentsverkiezingen. In de maanden daarna haalde Loekasjenko tienduizenden migranten uit landen in het Midden-Oosten en Afrika naar Wit-Rusland, om ze vervolgens naar de grens met Polen, Letland en Litouwen te brengen.

Daan de Vries