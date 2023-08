Live - Oekraïne. Rusland bevestigt dood van Wagnerbaas Prigozjin na genetisch onderzoek • Drie doden bij Russische aanvallen in Cherson en Charkiv

Naast de dood van Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin bevestigt de Russische Federale Onderzoekscommissie ook het overlijden van Dmitri Oetkin, de oprichter van het huurlingenleger. De commissie laat weten dat de identiteit van de tien inzittenden van het vliegtuig dat woensdagavond neerstortte, is vastgesteld. Genetisch onderzoek heeft uitgewezen dat het om dezelfde tien mensen gaat die op de passagierslijst stonden, schrijft de Onderzoekscommissie.

Oetkin was de tweede man van Wagner en had de dagelijkse leiding over het huurlingenleger. Hij staat bekend als de naamgever van Wagner. Als luitenant-kolonel van de Russische militaire inlichtingendienst GROe was zijn bijnaam ‘Wagner’, een verwijzing naar de Duitse componist. Oetkins eerbetoon aan Richard Wagner had niets met diens muziek te maken: Wagner was de favoriete componist van Adolf Hitler, van wie Oetkin op zijn beurt een bewonderaar was. De extreem-rechtse sympathieën van Oetkin waren in Rusland een publiek geheim. Naar verluidt had de huurlingenleider een SS-tatoeage op zijn schouder.

Nadat hij in 2013 het Russische leger had verlaten, trad Oetkin in dienst van een particulier beveiligingsbedrijf. Later was hij mede-oprichter van de Wagnergroep, die als huurlingenleger actief zou worden in onder meer Oekraïne, Syrië en verschillende Afrikaanse landen. Daar wordt Wagner verantwoordelijk gehouden voor tal van oorlogsmisdaden.

Daan de Vries