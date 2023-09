Live - Oekraïne. Poetin zegt bereid te zijn graandeal te hernemen als eisen zijn ingewilligd • Oekraïne trekt richting zwakkere tweede verdedigingslinie van Russen

In de Russische stad Koertsjatov, op zo’n vier kilometer van de kerncentrale vlakbij de stad, vond vanavond een explosie plaats. De kerncentrale bij Koertsjatov is een van de grootste van Rusland. Volgens Roman Starovojt, de gouverneur van de provincie Koersk, ging het om een droneaanval. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd.

Koertsjatov was eergisteren al doelwit van een droneaanval. De drone sloeg in in een gebouw, er waren geen gewonden. De afgelopen weken vinden regelmatig droneaanvallen plaats in Rusland. Het is aannemelijk dat Oekraïne achter de aanvallen zit, maar de Oekraïense overheid laat zich nooit uit over aanvallen op Russisch grondgebied.

Bij de explosie van vanavond zijn geen doden of gewonden gemeld. Het Russische Telegramkanaal Shot schrijft dat de drone door de luchtverdediging is onderschept. De brokstukken zouden een kleine brand hebben veroorzaakt in een onbewoond gebouw. Volgens Shot is de brand inmiddels geblust.

Daan de Vries