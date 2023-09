Live - Oekraïne. Opnieuw drone-aanvallen in Russische stad Brjansk

In de Russische stad Brjansk, net over de grens met Oekraïne, zijn een elektronicafabriek en een treinstation vrijdag onder vuur genomen door drones. Volgens gouverneur Alexander Bogomas onderschepte de Russische luchtverdediging zeker drie drones boven of in de buurt van de stad. Twee van de drones beschadigden naar verluidt het treinstation en een gebouw van de industriële administratie toen ze neerstortten. Volgens Bogomas raakte niemand gewond.

Volgens Oekraïense media is de industriële faciliteit een fabriek van een van de grootste Russische fabrikanten van micro-elektronica. Ongeveer 90 procent van de productie van het bedrijf is bestemd voor militaire doeleinden, melden ze. De fabriek zou eind augustus ook al het doelwit zijn geweest van aanvallen met drones.

De laatste maanden komt het in toenemende mate tot aanvallen op Russisch grondgebied, vaak in grensregio's maar af en toe ook in Moskou. Het aantal slachtoffers en de schade van die aanvallen blijft echter veel beperkter dan de gevolgen van het Russisch oorlogsgeweld in Oekraïne.