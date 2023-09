Rusland heeft zich positief uitgesproken over de "gebalanceerde" verklaring van de G20-leden bij de top in New Delhi. Daarin wordt het land niet bekritiseerd voor de oorlog in Oekraïne, maar staat dat het onacceptabel is als naties geweld gebruiken om gebieden in een ander land te veroveren.

"Er waren zeer moeilijke onderhandelingen over het conflict Oekraïne. Ten eerste: de gezamenlijke positie van BRICS-landen en partners heeft gewerkt. Alles is gebalanceerd weergeven", aldus de Russische onderhandelaar tegenover persbureau Interfax. De BRICS is een samenwerkingsverband tussen Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika.

De onderhandelaar spreekt van "een van de moeilijkste G20-bijeenkomsten" sinds de oprichting van het overlegorgaan in 1999. Er waren volgens haar meningsverschillen over alle belangrijke onderwerpen, met name over problemen op het gebied van klimaatverandering en de overgang naar duurzamere energie.

Het was onzeker of er een gezamenlijke verklaring zou komen vanwege de grote verdeeldheid over de oorlog in Oekraïne.