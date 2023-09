Live - Oekraïne. Oekraïne breekt door eerste Russische verdedigingslinie bij Zaporizja • Verkeer Krimbrug tijdelijk stilgelegd

Oekraïense troepen zij door de eerste Russische verdedigingslinie gebroken in de buurt van de stad Zaporizja. Dat heeft Oleksandr Tarnavskiy, de generaal die de leiding heeft over het tegenoffensief in het zuiden, gezegd in een interview met The Guardian. Het Oekraïense leger verwacht binnenkort grotere overwinningen aangezien het nu druk kan gaan zetten op de zwakkere tweede Russische verdedigingslinie. Weliswaar wordt ook die linie beschermd door mijnenvelden, maar die zijn veel minder uitgebreid.

"We bevinden ons nu tussen de eerste en tweede verdedigingslinie", aldus Tarnavskiy. "In het centrum van het offensief voltooien we nu de vernietiging van vijandelijke eenheden die dekking bieden aan de terugtrekkende troepen. Volgens mij geloofden de Russen dat de Oekraïners niet door deze verdedigingslinie heen zouden komen. Ze hadden zich meer dan een jaar voorbereid. Ze deden er alles aan om ervoor te zorgen dat dit gebied goed voorbereid was."

Het tegenoffensief verder naar het oosten zou volgens Tarnavskiy langzamer vorderen omdat in die regio andere doelstellingen gelden. Tevens stelt hij dat Oekraïne nog verrassingsaanvallen plant.