Live - Oekraïne. 'Moskou mag nog vaker droneaanvallen verwachten’ • Kind komt om bij Russische raketaanval in West-Oekraïne

In de West-Oekraïense provincie Ivano-Frankivsk is een achtjarig kind om het leven gekomen na een aanval met een Russische raket. Dat meldt gouverneur Svitlana Onysjtsjoek op Telegram. Volgens Onysjtsjoek hebben hulpverleners ‘al het mogelijke gedaan’ om het het kind te redden, maar dat is niet gelukt. Ook elders in Oekraïne vielen er doden en gewonden.

In de Zuid-Oekraïense stad Cherson overleed vandaag een 53-jarige man nadat zijn huis was getroffen door Russische artillerie. In het dorp Beryslav, zowat 70 kilometer naar het oosten, raakten dan weer twee politieagenten gewond nadat een Russische drone hun dienstvoertuig had aangevallen. In de afgelopen 24 uur zouden de Russen de regio Cherson in totaal 60 keer hebben beschoten, aldus lokale autoriteiten op Telegram.

Ook in de oostelijke Oekraïense regio Donetsk vielen één dode en negen gewonden, onder wie een kind, bij Russisch artillerievuur. Meer dan 80 gebouwen in de omgeving werden beschadigd, aldus het plaatselijke bestuur.

Ook het militaire bestuur van de noordoostelijke regio Charkov maakte melding van massale Russische beschietingen in de afgelopen uren. In de buurt van frontstad Koepjansk zou een vrouw zijn gedood en een man gewond. In een dorp aan de grens met Rusland zou eveneens een 73-jarige man om het leven zijn gekomen.

Opvallend is dat ook het westen van Oekraïne, honderden kilometers van de frontlinie en zelden doelwit van Russische beschietingen, getroffen werd door een raketaanval. In de regio Ivano-Frankivsk overleed dus een achtjarig kind.

Intussen heeft het Russische leger vrijdag aangekondigd dat het zijn posities in het noordoosten van Oekraïne "aanzienlijk heeft verbeterd".