Live - Oekraïne. Meerdere Russische raketaanvallen, drie doden in regio Cherson • Roemenië bouwt schuilkelders aan Oekraïense grens

Roemenië neemt maatregelen om de bevolking aan de Oekraïense grens te beschermen. Nadat afgelopen week wrakstukken van een drone op de Roemeense oever van de Donau waren gevonden, gaat de Roemeense regering nu schuilkelders bouwen tegen eventuele nieuwe bedreigingen uit de lucht. Bovendien komt er een nieuw waarschuwingssysteem voor luchtaanvallen.

De afgelopen dagen zijn meerdere Oekraïense steden aan de Donau bestookt door Russische aanvallen. Die steden liggen vlak bij Roemeens grondgebied, op nog geen halve kilometer, en de aanvallen zijn goed te zien en te horen vanuit sommige Roemeense plaatsen. De gevonden resten zijn waarschijnlijk van een verkenningsdrone, zonder explosieven. Roemenië en de bondgenoten van de NAVO gaan er niet van uit dat Rusland opzettelijk een drone naar Roemenië heeft gestuurd.

In Roemenië was er wel veel kritiek op de regering, omdat die twee dagen lang ontkende dat er een drone op Roemeens grondgebied was gevonden. Roemenen vonden het ook vreemd dat er helemaal geen waarschuwingssysteem was voor luchtaanvallen. De Roemeense Donaudelta is relatief dunbevolkt. Er wonen zo'n 27.000 mensen in 32 plaatsen.

De Oekraïense plaatsen aan de Donau worden waarschijnlijk vaker onder vuur genomen door de Russen omdat het strategisch belang van de rivier is toegenomen. Sinds Rusland zich heeft teruggetrokken uit de graandeal, de afspraken om Oekraïense landbouwproducten over de Zwarte Zee te kunnen verschepen, wordt meer graan via de Donau geëxporteerd.