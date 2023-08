Live - Oekraïne maakt ‘tactisch belangrijke vorderingen’ aan zuidelijk front

Het Oekraïense leger heeft afgelopen weekeinde opnieuw enige terreinwinst geboekt in de provincie Zaporizja. Dat meldt de gerenommeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) in zijn dagelijkse update over de oorlog. Na verificatie van beelden die zaterdag en zondag zijn gepubliceerd, constateert het ISW dat de Oekraïense troepen ten oosten van het plaatsje Robotyne zijn opgerukt.

Aan dit deel van het front wordt al de gehele zomer flink gevochten. Oekraïne heeft al meerdere keren geprobeerd om hier door te breken, maar liep steeds vast op de stevige verdediging van de Russen. Als het Oekraïense leger het zuidelijker gelegen stadje Tokmak weet te bereiken, kan het een belangrijke aanvoerroute voor Russisch materieel ontregelen.

Ook in het oosten van Oekraïne, rondom de stad Bachmoet, hebben de Oekraïners volgens het ISW nieuw terrein veroverd. Met ‘beperkte tegenoffensieve operaties’ zou het de Oekraïense troepen zijn gelukt om nieuwe posities in te nemen. De denktank schrijft wel dat het onduidelijk is of Oekraïne deze posities vervolgens heeft weten vast te houden.

Aan het front in het noordoosten van Oekraïne boeken juist de Russen kleine successen. Volgens het ISW blijkt uit geverifieerde beelden dat de Russen gisteren ten noordwesten van de stad Kreminna zijn opgerukt.

Pepijn de Lange