Live - Oekraïne maakt melding van ‘intense’ Russische aanvallen in het oosten • Haven van Odessa beschadigd na luchtaanval

De Russische president Vladimir Poetin heeft officieren van huurlingenleger Wagner "verschillende opties" geboden om in dienst te blijven. In een interview in de Russische zakenkrant Kommersant deed Poetin verslag van het gesprek dat hij met de Wagner-top had op 29 juni, vijf dagen na hun opstand tegen de Russische legerleiding.

Poetin beweert dat hij de commandanten aanbood om "zich op één plek te verzamelen en hun dienst voort te zetten. Er zou voor hen niks veranderen". De leiding over het huurlingenleger zou in handen komen van een commandant met de bijnaam Sedoj (‘Grijze’). Volgens Poetin was deze man "in werkelijkheid altijd al hun leider". Een deel van de commandanten stond hiervoor open, aldus Poetin. Jevgeni Prigozjin, de eigenaar van Wagner, zou Poetins aanbod echter hebben afgewezen.

Daan de Vries