Live - Oekraïne maakt melding van ‘intense’ Russische aanvallen in het oosten • Gedeeltelijk wegverkeer weer mogelijk na aanslag op Krimbrug

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, is van plan om af te treden bij de volgende herschikking van de regering. Dat zei hij in een interview met The Sunday Times. Wallace speelde een belangrijke rol bij de Britse reactie op de Russische invasie van Oekraïne.





REUTERS - Britse defensieminister Ben Wallace.

Hij is sind juli 2019 defensieminister en staat bekend als een bondgenoot van oud-premier Boris Johnson. Hij overleefde de zeer korte termijn van Johnsons opvolger Lizz Truss en bleef ook op post onder huidig eerste minister Rishi Sunak. Onder Johnsons voorgangers Theresa May en David Cameron bekleedde Wallace ook al functies in de regering, waardoor hij het regeringslid is dat al het langst onafgebroken op post is.

Sunak zou volgens Britse media van plan zijn om in september zijn regering opnieuw te herschikken. Dat is het moment waarop Wallace er de brui aan wil geven. Hij zal bij de volgende parlementsverkiezingen ook niet meer opkomen, geeft hij te kennen. "Ik ben in 1999 in de politiek gegaan in het Schotse parlement. Dat is 24 jaar. Ik heb meer dan zeven jaar met drie telefoons langs mijn bed doorgebracht", aldus Wallace aan The Sunday Times.

Eerder had de Britse defensieminister zijn interesse geuit voor de post van secretaris-generaal van de NAVO. Het mandaat van de huidige topman van de westerse defensie-alliantie Jens Stoltenberg werd begin deze maand echter met een jaar verlengd tot 1 oktober 2024.