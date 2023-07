Live - Oekraïne heeft Amerikaanse clustermunitie ontvangen • Europees Parlement keurt plan goed om munitieproductie op te drijven

Het Europees Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met een plan van de Europese Commissie om de munitie- en raketproductie in de Europese Unie fors op te drijven. Het plan moet de Europese wapenbedrijven helpen hun productiecapaciteit op te drijven, zodat de lidstaten Oekraïne ook in de toekomst van genoeg munitie kunnen voorzien om zijn grondgebied te verdedigen.

Het voorstel werd met 505 stemmen voor, 56 tegen en 21 onthoudingen aangenomen. Bijna alle Belgische Europarlementsleden stemden voor, enkel Marc Botenga van PVDA/PTB stemde tegen. De drie parlementsleden van Vlaams Belang onthielden zich.

Ook de Raad van de Europese Unie, die bestaat uit de ministers van de afzonderlijke lidstaten, moet er nog zijn goedkeuring aangeven.

Het plan van Europees Commissaris Thierry Breton werd in een recordtempo van amper twee maanden uitgewerkt en kreeg de toepasselijke afkorting ASAP mee. Dat staat voor Act in Support of Ammunition Production, maar is ook de Engelstalige afkorting van as soon as possible of 'zo snel mogelijk'.

Na zijn definitieve goedkeuring kunnen wapenbedrijven via het voorstel in totaal 500 miljoen euro aan ondersteuning krijgen om de productielijnen voornamelijk 155 mm-artilleriegranaten, maar ook van raketten, op te schalen.

Het voorstel vormt het derde en laatste luik van een groter plan dat de staats- en regeringsleiders al in maart goedkeurden. Daarbij werd in een eerste fase beloofd om Oekraïne van munitie uit de eigen stocks te voorzien. In een tweede deel kreeg het land de belofte dat er nog dit jaar 1 miljoen kogels en granaten geproduceerd, aangekocht en geleverd zouden worden.