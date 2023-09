Live - Oekraïne. Grote ravage na raketaanval op Kostjantynivka: 16 doden, 31 gewonden

De Roemeense minister van Defensie Angel Tilvar heeft bekendgemaakt dat er mogelijk delen van een Russische drone zijn neergekomen in Roemenië. De president van Roemenië ontkende dat eerder nog stellig.

Volgens Tilvar wordt er nog onderzocht of de brokstukken inderdaad een Russische drone betreffen. Onduidelijk is hoe lang de brokstukken, die dinsdagavond werden gevonden, er al liggen. Oekraïne zei dit weekend dat er een Russische drone was ontploft in Roemenië, maar volgens Roemenië is het nog hoogst onzeker of de gevonden delen met recente aanvallen in verband kunnen worden gebracht.

De drone is mogelijk op Roemeens grondgebied terechtgekomen tijdens een Russische aanval op Oekraïense havens aan de Donau. Sinds het einde van de graandeal in juli voert Rusland met regelmaat aanvallen uit op Izmajil en Reni. Alleen de Donau scheidt Oekraïne van Roemenië en er bestaat dus al lange tijd de vrees dat ook Roemeens grondgebied wordt geraakt. Daarmee neemt Rusland een flink risico, aangezien Roemenië een lidstaat van de NAVO is.

Het zou niet voor het eerst zijn dat er materieel afkomstig van de oorlog neerkomt in een buurland van Oekraïne. In april trof Polen een Russische raket aan in een bos, al was onduidelijk hoe die daar was beland. Eerder landden delen van een Oekraïense luchtafweerraket in Polen. De brokstukken die in Roemenië zijn neergekomen, veroorzaakten volgens Roemenië geen schade.

Joram Bolle