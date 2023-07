Live - Oekraïne. Gebouwen in Moskou beschadigd door drones • Dode en zeventien gewonden bij Russische aanval op Soemy

De voorzitter van de Afrikaanse Unie, Azali Assoumani, heeft aan het slot van de Afrikaans-Russische topconferentie in Sint-Petersburg gezegd dat het aanbod van Poetin om Afrika belangeloos van graan te voorzien niet genoeg is. President Assoumani van de Comoren zei dat er ook een wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne moet komen. Poetin heeft volgens hem getoond te willen onderhandelen en "de andere kant moet nu worden overgehaald ook in gesprek te gaan".

Poetin zei tegen zijn Afrikaanse gasten dat hij bereid is te onderhandelen in het conflict met Oekraïne dat zich volgens hem afspeelt tegen de achtergrond van jarenlange bedreigingen van de veiligheid van Rusland door de VS en door de NAVO. Maar Rusland kan Oekraïne niet dwingen om de tafel te komen, aldus de Russische leider.

ANP / EPA - President Azali Assoumani van de Comoren en Russisch president Vladimir Poetin.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft herhaaldelijk gezegd dat hij niet wil onderhandelen over een bestand zolang niet eerst alle gebieden in Oekraïne zijn heroverd die sinds 2014 in handen zijn gevallen van Russen of pro-Russische Oekraïners. Dat is inclusief de in meerderheid etnisch Russische Krim en de oostelijke gebieden die al sinds 2014 in opstand zijn tegen de centrale regering in Kiev. Het Kremlin heeft beklemtoond dat vorig jaar in Istanbul al een overeenkomst rond was voor beëindiging van de vijandelijkheden, maar Oekraïne zou zich op het laatste moment hebben teruggetrokken, volgens het Kremlin onder druk van Washington en Londen.

Poetin heeft bijna twintig presidenten en regeringsleiders over de vloer gehad en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders uit het continent dat 54 onafhankelijke staten telt. Poetin heeft gezegd schulden kwijt te schelden en graan, kunstmest, visa-vrij reizen voor Afrikanen en veel meer economische en militaire samenwerking in het vooruitzicht gesteld. Hij trakteerde zijn gasten ook op uitspraken over de bestrijding van "het westerse neokolonialisme" en claims op schadevergoedingen voor Afrikaanse landen die kolonie van een Europees land zijn geweest.