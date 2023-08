Live - Oekraïne. Explosies gemeld op Krimbrug: Russische autoriteiten verijdelden naar eigen zeggen Oekraïense aanval

De Krimbrug, die het door Rusland geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbindt, is mogelijk doelwit van een Oekraïense aanval. In de buurt van Kertsj, de stad op het schiereiland waar de brug begint, zijn explosies gehoord. Op sociale media gaan beelden rond waarop rookpluimen boven de brug te zien zijn.

Wat er precies is gebeurd, is op dit moment onduidelijk. Het verkeer over de brug zou inmiddels zijn stilgelegd.

De Krimbrug is zowel strategisch als symbolisch van groot belang voor Rusland. Hoewel het schiereiland sinds de grootschalige invasie van Oekraïne voor de Russen ook via land bereikbaar is geworden, wordt de brug nog steeds gebruikt voor de bevoorrading van de bevolking van de Krim, de marinebasis Sebastopol en de Russische troepen in het zuiden van Oekraïne. Bovendien staat de brug symbool voor de ‘eeuwige band’ tussen Rusland en de Krim.

Het afgelopen jaar is de brug herhaaldelijk met succes aangevallen door Oekraïne. In oktober vorig jaar leed de brug zware schade na grote explosie. Een maand geleden sloegen twee explosies een gat in een van de rijbanen voor auto’s, bussen en vrachtwagens. Een deel van de brug was nog altijd onbegaanbaar.

Pepijn de Lange