Live - Oekraïne. Armeense ambassadeur op het matje in Rusland om militaire oefeningen met VS

Er is meer bekend over de Russische raketaanval op een politiegebouw in Kryvyi Rih in de nacht van donderdag op vrijdag. Volgens de laatste meldingen zou er sprake zijn van meer dan 70 gewonden. Een politieman is volgens binnenlandminister Ihor Klymenko om het leven gekomen.

De regionale autoriteiten meldden dat er bovendien schade is aan bijna tachtig panden. Kryvy Rih ligt in het zuiden van Oekraïne en is de geboorteplaats van president Volodymyr Zelensky.

via REUTERS - Raketaanval in Kryvyi Rih, Oekraïne.