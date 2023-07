Live - Oekraïne. Aanvallen op Odessa stuwen graanprijs omhoog • Russisch parlement breidt dienstplicht uit tot en met 30 jaar

Ongeveer 20.000 mannen die vanuit Russische gevangenissen door het Wagner-huurlingerleger gerekruteerd zijn voor de aanvalsoorlog in Oekraïne, werden binnen een paar maanden gedood. Dat staat te lezen in het inlichtingenrapport over de oorlog in Oekraïne dat het ministerie van Defensie in Londen vrijdag heeft gepubliceerd. Volgens het rapport werden minstens 40.000 mannen gerekruteerd in het programma dat bekendstaat als 'Project K'.

Volgens de Britten maakten de ex-gevangenen de verovering van de belegerde Oost-Oekraïense stad Bachmoet mogelijk. Tegelijkertijd was Wagner alleen door de toename in aantallen de machtige organisatie geworden die het gezag van de Russische president Vladimir Poetin uitdaagde tijdens de kortstondige opstand van vorige maand. Gezien het hoge aantal slachtoffers was het echter ook "een van de bloedigste episodes in de moderne militaire geschiedenis", staat er nog te lezen.

De laatste ex-gevangenen zullen hun verplichte diensttijd bij Wagner waarschijnlijk in de komende dagen afronden voor vrijlating uit de gevangenis, voegde het eraan toe. Volgens Britse schattingen zal echter een aanzienlijk aantal van de veroordeelden die nu gratie hebben gekregen, in dienst blijven van de huurlingenmacht. Het rekruteringsprogramma in gevangenissen wordt ondertussen voortgezet door het Russische leger.

Het Britse ministerie van Defensie publiceert sinds het begin van de Russische aanvalsoorlog in februari 2022 dagelijks informatie over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Moskou beschuldigt Londen van desinformatie.