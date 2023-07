Live - ‘Massale wraakactie’ van Rusland na aanslag op Krimbrug: luchtaanvallen op Oekraïense steden Odessa en Mykolajiv

Het Russische ministerie van Defensie laat in een verklaring weten dat het afgelopen nacht luchtaanvallen heeft laten uitvoeren op de Oekraïense steden Odessa en Mykolajiv, als 'massale wraakactie' op de aanslag op de Krimbrug een dag eerder. Volgens het ministerie hebben beide aanvallen hun doelwitten getroffen.

Kiev meldde eerder vandaag al dat de "haveninfrastructuur" van Odessa beschadigd is geraakt na een Russische luchtaanval. "Er werden vanuit de Zwarte Zee zes Kalibr-raketten afgevuurd op Odessa", aldus het Oekraïense operationele commando voor het zuiden van het land. De raketten werden naar verluidt vernietigd door de luchtafweer, maar door de schok en als gevolg van neervallende brokstukken "liepen haveninfrastructuur en woningen schade op".

In de regio rond Odessa werden voorts ook 21 drones vernietigd en in de regio van Mykolajiv, meer in het noorden, werden vier drones afgeweerd. Het is nog niet duidelijk of en hoe groot de schade in Mykolajiv is.

De aanval kwam er niet enkel na het incident op de Krimbrug, maar het was ook slechts enkele uren na het aflopen van de graandeal, die cruciaal is voor de voedselbevoorrading wereldwijd.

Deze golf van aanvallen is "een nieuw bewijs" dat Rusland "het leven van 400 miljoen mensen in verschillende landen die afhangen van de Oekraïense voedselexport in gevaar wil brengen", klonk het bij monde van de Oekraïense autoriteiten.