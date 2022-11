Langverwachte slag om Cherson hangt in de lucht: ‘Oekraïners knagen aan stellingen van de Russen. Ze hebben geen andere optie dan een frontale aanval’

De strijd tussen Rusland en Oekraïne concentreert zich momenteel rondom de havenstad Cherson, die vanaf het begin van de oorlog een belangrijke rol in het conflict heeft gespeeld. Start Oekraïne een tegenoffensief? Of zal Rusland zich terugtrekken?

De slag om Cherson zal volgens Rusland en Oekraïne een van de belangrijkste en bloedigste slagen worden in de oorlog. Rusland maakt een terugtrekkende beweging, maar de signalen zijn tegenstrijdig.

Zo verwijderde Rusland zijn vlag van het belangrijkste administratieve gebouw in Cherson, maar er worden ook verdedigingslinies klaargemaakt. Rusland trekt militaire bestuurders terug, maar er komt nog altijd een nieuwe aanwas militairen binnen in Cherson. Het Oekraïense leger houdt daarom rekening met een valstrik. hoewel ook Oekraïne de kaarten niet op tafel legt. Bewegingen rondom Cherson kunnen ze gebruiken als afleidingsmanoeuvre om elders een slag te slaan.

Toegangspoort tot de Krim

Rusland wist Cherson aan het begin van de oorlog snel te veroveren. Cherson ligt aan de rechteroever van de rivier Dnjepr, die recht naar het centrum Oekraïne loopt. Waarom is de stad zo belangrijk? “Het is een toegangspoort tot de Krim”, zegt Marina Miron, onderzoeker defensiestudies (Kings College Londen). Het is de laatste grote stad net voor het schiereiland dat Poetin in 2014 annexeerde en waar hij verschillende militaire bases installeerde.

Cherson is meer van politieke en psychologische waarde dan van militaire waarde, zegt ook militair historicus Kris Quanten, verbonden aan de Koninklijke Militaire School. De linkeroever daarentegen legt de weg vrij naar de Krim. “Daarom zien we nu dat Rusland de elite-eenheden naar de linkeroever stuurt, en de reservisten naar de rechteroever, waar de stad Cherson is.”

Er zijn tal van voorbereidingen te zien voor de slag om Cherson, maar het gaat geleidelijk aan, observeert Quanten. “Oekraïners knagen aan stellingen van de Russen. Ze zijn aan de rand van de stad gekomen. Ze hebben geen andere optie dan een frontale aanval.”

Op satellietbeelden is te zien dat Rusland loopgraven en bunkers bouwt aan de linkeroever van van de rivier Dnjepr. Plan A is dat de Russen zo lang mogelijk stand proberen te houden op de rechteroever, voorspelt Kris Quanten. Plan B is terugtrekken naar de linkeroever en voorkomen dat Oekraïense militairen de rivier kunnen oversteken.

Hoge prijs

Of er een aanval komt vanuit Oekraïne is nog niet duidelijk. Het is een risicovolle onderneming. Het regent veel deze tijd van het jaar, waardoor pantserwagens niet kunnen worden ingezet. Een operatie kan alleen uitgevoerd worden door de infanterie, militairen die te voet vechten.

Oekraïne zal volgens Kris Quanten vooral de afweging moeten maken welke prijs ze bereid zijn te betalen: “Qua manschappen kan het leger zich geen zwaar verlies veroorloven.” Volgens Marina Miron zijn politieke en militaire leiders in Oekraïne het daarom oneens over het offensief.

Kiev heeft wel nog een ander belang om een tegenoffensief te starten, zegt ze. Amerika kiest een nieuw parlement. Als de Republikeinen winnen, zal de steun voor de oorlog afnemen. “Oekraïne moet laten zien dat ze nog altijd kunnen winnen en dat het nuttig blijft voor Amerika om wapens te leveren.” De VS steunen Oekraïne met zware wapens en inlichtingen.

Evacuatie inwoners

Het is moeilijk om informatie vanuit Cherson te krijgen. Rusland heeft de communicatiemiddelen, zoals internet, afgesneden. Satellietbeelden laten zien hoe Rusland meerdere schepen verzameld heeft aan de oostkant van de rivier. Ze kunnen geplaatst zijn om het overbrengen van Russische troepen naar de linkeroever mogelijk te maken, zegt Quanten. Mogelijk worden de schepen ingezet worden voor de evacuatie van burgers uit Cherson.

Eind oktober begon Rusland met deze operatie. Oekraïne heeft de inwoners opgeroepen deze oproep te negeren. Het is geen evacuatie, maar een deportatie, zeggen zij. Met andere woorden: een oorlogsmisdaad. Volgens de laatste cijfers gaat het om zo’n 70.000 mensen. Voor de oorlog telde de stad meer dan 350.000 inwoners.

Omdat veel burgers uit de stad vertrokken zijn, hebben Russen de ruimte om strategische plekken in te nemen en zich te verschuilen in huizen. De evacuatie voorkomt tegelijk dat zo min mogelijk burgers informatie doorspelen aan de Oekraïense troepen.

Plunderingen

De inwoners die in Cherson blijven, leven zo ongeveer in een spookstad. In veel wijken is er geen elektriciteit meer. Ook is de toegang tot water beperkt. Intussen zijn er grootschalige plunderingen aan de gang. Huizen, kantoren, ziekenhuizen en musea worden leeggehaald. Russische troepen verplaatsen ambulances, tractoren en auto’s naar de linkeroever. Het Oleksi Sjovkoenenko Kunst Museum werd volledig leeggeroofd.

Door de regen kunnen geen pantserwagens worden ingezet. Beeld Anadolu Agency via Getty Images

Het doel van de plunderingen door Russische militairen? “Er is een gebrek aan discipline in hun militaire rangen. We kunnen gerust zeggen dat zowel het Russische als Oekraïense leger last heeft van corruptie”, zegt Miron. Maar vooral maken Russische troepen de stad met de plunderingen volledig onleefbaar.

Als Rusland zich terugtrekt uit Cherson, is dit een streep door de rekening van Poetin. De Russische president kan zich het verlies van Cherson niet veroorloven, zegt Miron. Maar als dit wel gebeurt, zijn de Russen niet weg, ze zullen zich verplaatsen. “Het verlies van Cherson is politiek schadelijk voor Rusland, maar het is niet het einde van de oorlog.”