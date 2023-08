‘Land beschermt zijn eigen burgers niet’: bataljon Russische neonazi’s weigert verder te vechten in Oekraïne

Roesitsj, een vrijwilligersbataljon van Russische neonazi’s, heeft laten weten dat het niet meer verder wil vechten in Oekraïne. Aanleiding is de aanhouding van Jan Petrovski, een van de commandanten van de groep, in Finland. Volgens Roesitsj doet het Kremlin te weinig om zijn eigen burgers te beschermen.

“Als het land zijn eigen burgers niet kan beschermen, waarom zouden de burgers dan hun land beschermen?”, vroeg het ultranationalistische vrijwilligersbataljon zich af op Telegram. Roesitsj verwijt de Russische overheid dat zij Petrovski, ook wel bekend onder zijn nom de guerre Slavjan, wekenlang in de steek heeft gelaten, nadat hij in juli was opgepakt toen hij Finland probeerde binnen te komen.

De 36-jarige Petrovski heeft een inreisverbod voor de EU-landen als onderdeel van de sancties die Brussel aan Roesitsj oplegde wegens de rol die het speelt in de oorlog tegen Oekraïne. Vanuit Finland wilde hij met zijn Noorse vrouw doorreizen naar Noorwegen, waar hij jarenlang heeft gewoond. Petrovski had daar een tattooshop annex ontmoetingsplaats voor neonazi’s. In 2016 werd hij het land uitgezet wegens beschuldigingen dat hij wreedheden heeft begaan tijdens de oorlog in de Donbas in 2014.

In een video-opname ging Petrovski er prat op dat hij destijds samen met enkele andere Roesitsj-strijders zes Oekraïense soldaten had vermoord die zij krijgsgevangen hadden gemaakt.

Swastika met acht haken

Petrovski maakt geen geheim van zijn nazisympathieën, net zomin als de leider van Roesitsj, Aleksej Miltsjakov, die zichzelf openlijk een nazi noemt. Als insigne dragen de leden van Roesitsj op hun uniform een swastika, maar dan met acht haken. De groepering draagt ook openlijk racistische denkbeelden uit. Zo stond op het Telegramkanaal van Roesitsj een pleidooi voor het uitroeien van de ‘niet-witte’ bevolking van Oekraïne, met uitzondering van meisjes onder de 10 en jongens onder de 5 jaar. Die zouden tot slaven moeten worden gemaakt.

Jan Petrovski, oprichter en leider van het ultranationalistische vrijwilligersbataljon Roesitsj. Beeld X, voorheen Twitter

Roesitsj vreest dat Petrovski door de Finse autoriteiten wordt overgedragen aan Oekraïne, dat om zijn uitlevering heeft gevraagd. Volgens de groepering zou hij in Finland al door agenten van de Oekraïense veiligheidsdienst SBOe zijn verhoord. Oekraïne beschuldigt de groepering ervan dat het vorig jaar oorlogsmisdaden heeft begaan tijdens de bezetting van de stad Izjoem in de Donbas. Nadat de stad weer in Oekraïense handen was gekomen, werd daar een massagraf aangetroffen met de lijken van 440 mensen, van wie velen sporen van marteling vertoonden.

Dood Prigozjin

Het is de vraag of Moskou erg onder de indruk zal zijn van het besluit van Roesitsj om zich voorlopig terug te trekken uit de oorlog tegen Oekraïne. Voor zover bekend telt het legertje van Miltsjakov hooguit honderd strijders. Roesitsj keerde zich vorige week bovendien openlijk tegen de legerleiding, nadat Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin onder verdachte omstandigheden was omgekomen.

“Laat dat een les zijn voor iedereen”, zei de groepering op haar Telegramkanaal. “Je moet altijd tot het einde doorgaan!” Daarmee doelde Roesitsj op de gewapende opmars van het Wagnerleger naar Moskou eind juni. Die werd halverwege door Prigozjin afgebroken, nadat hij garanties van Poetin had gekregen.

Roesitsj werkte nauw samen met Wagner, waarmee het een trainingskamp in de omgeving van Sint-Petersburg deelde. Volgens sommigen werd het bataljon zelfs door Prigozjin gefinancierd. Miltsjakov kende Wagner-oprichter Dmitri Oetkin, ook iemand met nazisympathieën, nog uit de tijd dat zij bij dezelfde luchtlandingseenheid van het Russische leger dienden.

Schoonmaak

Het ziet ernaar uit dat ook Roesitsj het slachtoffer zal worden van de schoonmaak die de Russische autoriteiten na de mislukte muiterij van Wagner zijn begonnen om greep te krijgen op de verschillende legertjes die in Oekraïne meevechten.

Enkele dagen na de dood van Prigozjin en een aantal van diens naaste medewerkers bepaalde president Vladimir Poetin per decreet dat alle strijders trouw moeten zweren aan Rusland en zich aan de bevelen van de legerleiding moeten houden. Dat is iets waaraan de Roesitsj-leden vrijwel zeker geen gehoor zullen geven. Net als Wagner zijn ze fel gekant tegen de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en stafchef Valeri Gerasimov.