Kremlin reageert met laconieke én dreigende taal op levering westerse tanks: ‘Ze branden als alle anderen’

Met het sturen van Leopards en Abrams-tanks gaat het Westen een ‘rode lijn’ over, klinkt het vanuit Rusland. Maar bang zegt men in Moskou niet te zijn: ‘Die tanks branden als alle anderen.’

Met de levering van Amerikaanse en Duitse tanks aan Oekraïne riskeert het Westen een verdere escalatie in het conflict met Rusland. Dat zegt de Russische topdiplomaat in Wenen Konstantin Gavrilov. Tegelijkertijd zullen de leveranties volgens hem geen wezenlijke invloed hebben op de situatie op het slagveld. ‘Het is geen catastrofe, aan het front zullen ze niets veranderen’, aldus Gavrilov, hoofd van de Russische onderhandelingsdelegatie voor wapenbeheersing, tegen het staatspersbureau RIA Novosti.

Gavrilovs woorden zijn tekenend voor de officiële Russische reacties op westerse militaire steun aan Oekraïne de afgelopen dagen en weken. Die zijn tweeledig. Enerzijds waarschuwt Moskou stelselmatig voor verdere escalatie, ‘een nieuwe fase in de confrontatie’, het overschrijden van ‘rode lijnen’ en – volgens oud-president Dmitri Medvedev – zelfs het perspectief van een nieuwe wereldoorlog. Anderzijds klinkt herhaaldelijk de laconieke constatering dat Rusland ‘alle gestelde doelen zal behalen’ en dat het Russische leger het geleverde wapentuig zonder veel problemen zal uitschakelen.

Konstantin Gavrilov, Russische topdiplomaat in Wenen, over de leverantie van westerse tanks aan Oekraïne: ‘Het is geen catastrofe, aan het front zullen ze niets veranderen.’ Beeld .

De legerkrant Krasnaja Zvezda (Rode Ster) meldt monter dat de Russische troepen in de Donbas steeds meer terrein winnen en dat de Oekraïense tegenstander niet alleen een nijpend tekort aan tanks heeft, maar ook niet bij machte is die tanks vanaf de lucht of de grond te ondersteunen. Ze zijn daardoor gedoemd te veranderen in ‘ovens, waarin hun bemanningen zullen verbranden’. ‘De video’s van brandende Leopard-tanks, die beslist de wereld zullen rondgaan, kunnen heel goed een einde maken aan hun export uit Duitsland, of die althans sterk beperken’, oppert de krant.

Eerder al liet de Russische ambassadeur in Washington en voormalig onderminister van Defensie Anatoli Antonov weten dat aan Oekraïne geleverde Abrams-tanks ‘zonder enige twijfel’ zullen worden vernietigd, ‘net als al het andere NAVO-materieel’. Ook Dmitri Peskov, de woordvoerder van president Poetin, deed een duit in het zakje: ‘Die tanks branden net als alle andere’. De levering zelf noemt hij ‘absurd’.

In de Russische media worden de beloofde aantallen westerse tanks, zo’n honderd, afgezet tegen de meer dan tweeduizend tanks die Rusland daar tegenover kan stellen en vergelijken militaire experts de eigenschappen van Leopards en Abrams-tanks met de Russische T-90. Volgens het hoofd van de defensiecommissie in de Staatsdoema, Andrej Kartapolov, valt die vergelijking uit in het voordeel van de T-90.

‘Koloniën van de VS’

Tegelijkertijd worden de nieuwe westerse wapenleveranties in de Russische staatsmedia dankbaar aangegrepen om weer eens te benadrukken dat Rusland geen oorlog voert met het eigen buurland, maar met het ‘collectieve Westen’, meer in het bijzonder de Verenigde Staten. De krant Komsomolskaja Pravda spreekt van ‘koloniën van de VS in Europa’ als Polen, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland, die onder druk zouden worden gezet om Oekraïne het gewenste militair materieel te leveren. Volgens de talkshow ‘60 minuten’ is Duitsland ‘bezweken onder de druk van het collectieve Westen’ om Leopard-tanks te leveren en heeft een Russisch fregat intussen met succes een oefening gehouden met de nieuwe, hypersonische Tsirkonraket ‘tegen een allang niet meer hypothetische tegenstander’.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zacharova, zoekt een bevestiging van die Russische these over een oorlog met het Westen ook in de woorden die de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock eerder deze week uitsprak voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. ‘Wij voeren een oorlog tegen Rusland, niet tegen elkaar’, zei Baerbock over de meningsverschillen onder westerse bondgenoten over de levering van zware wapens aan Oekraïne. Voor Zacharova een bevestiging dat het gaat om een ‘van tevoren geplande oorlog tegen Rusland’, schreef ze op haar Telegram-kanaal.