Kolonel Housen kadert de bevrijding van Robotyne: ‘Wat in het noordoosten van Oekraïne gebeurt, is strategisch veel belangrijker’

Begin deze week meldde Kiev met het nodige tromgeroffel de ‘bevrijding’ van het dorpje Robotyne, ten zuiden van de stad Orichiv. Eindelijk een eerste belangrijke doorbraak, sinds de start van het Oekraïense tegenoffensief? Of een stukje propaganda voor de goede zaak? Kolonel Roger Housen legt uit hoe de vork echt in de steel zit.

Hoe belangrijk is de inname van Robotyne echt voor het verder verloop van de strijd?

“De Oekraïners praten al een drietal weken over deze aanval en vertellen nu dat het om een belangrijke overwinning gaat. Dat moet toch genuanceerd worden. Robotyne is wat wij in het Vlaams ‘een gehuchtje’ noemen. Een paar straten, een schooltje, een postkantoor en een begraafplaats. Meer niet. Zeker geen vitaal terrein dat beslissend operationeel of logistiek voordeel biedt. Het is dus niet strategisch significant. Maar het is wel belangrijk omdat het een psychologische opsteker is voor de Oekraïners.”

En dringend nodig voor hun PR.

“Ja, zowel voor de eigen achterban, als naar het Westen toe. Vandaar dat dit zo uitvergroot wordt. Te meer omdat op andere plekken aan het front de zaken eerder stroef verlopen of vastzitten. In het bijzonder in het noordoosten van het land, tegenover de stad Koepjansk.”

Daar zijn de Oekraïners sinds juni zelfs wat terrein kwijtgespeeld.

“Inderdaad. Wat daar gebeurt, is vanuit strategisch perspectief veel belangrijker dan Robotyne. De Russen zijn daar met heel veel eenheden in de tegenaanval gegaan. Sommigen zeggen zelfs met 100.000 man. Het zijn er vermoedelijk minder, maar ze zetten toch zeer veel druk. Met die tegenaanval verplichten ze de Oekraïners heel veel goede eenheden in die zone te houden. Eenheden die Kiev goed zou kunnen gebruiken in het zuiden. Stel dat de Russen erin slagen - de kans is klein, dat geef ik toe - de Oekraïners in het noordoosten achteruit te duwen, dan heeft Kiev een groot probleem. Koepjansk is een logistieke hub voor het Oekraïense leger. Dit wordt allemaal wat minder belicht, want het is slechte publiciteit.”

Terug naar Robotyne. Ik neem aan dat het de uiteindelijke bedoeling is om het Russische dispositief daar in twee te splijten?

“In het zuiden vallen de Oekraïners op twee assen aan. Van Orikhiv over Robotyne naar Tokmak en verder naar Melitopol, dat is de meest westelijke as. Daarnaast vanuit Velyka Novosilka naar het zuiden in de richting van Berdiansk. De hoofdinspanning ligt op de eerste as, want de Oekraïners werpen daar de meeste middelen in de strijd. Het gaat om een aantal door het Westen opgeleide brigades, allemaal uitgerust met de meest moderne en performante westerse wapensystemen die geleverd zijn: Leopard 1 en 2 en Bradleys, Duitse Marder-en Amerikaanse Strykers-pantservoertuigen. Bedoeling is inderdaad om een knip aan te brengen in de landbrug tussen het Russische grondgebied en de toegang tot de Krim, de corridor die de Russen sinds het begin van de oorlog bezetten. Daar lopen de belangrijkste Russische bevoorradingslijnen naar de Krim.”

Wie Melitopol bezet, heeft de sleutel tot de Krim?

“Inderdaad. De hoofdweg passeert er en de stad is een spoorwegknooppunt. Maar je hoeft zelfs niet tot daar - of verder tot de Zee van Azov - door te stoten om die corridor te controleren. Het is voldoende indien je de wegen en spoorwegen daar met artillerievuur of met Himars kan bestrijken om de Russen het leven al heel zuur te maken. Fysiek doorknippen is natuurlijk ideaal. Maar het zou al een geweldig succes zijn, mochten de Oekraïners nog een 20 à 25 kilometer naar het zuiden kunnen oprukken tot Tokmak, zodat ze al die Russische communicatielijnen met hun vuur kunnen bedreigen.”

Bij Robotyne liep de eerste Russische verdedigingslinie. Ik laat me vertellen dat die veel langer heeft standgehouden dan iedereen dacht. Tussen dat gehucht en Tokmak liggen er zo nog minstens drie, die bovendien steviger van aard zijn.

“Ja en dat zijn bovendien geen drie linies met daartussen enkel een gapende leegte. Als je een detailanalyse maakt op basis van luchtfoto’s, zie je een ononderbroken complex van opeenvolgende hindernissen: loopgrachten en anti-tankhindernissen, schietstellingen, prikkeldraad, mijnenvelden. Je hebt hoofdverdedigingslijnen met wat in het jargon ‘steunpunten’ heet, waar eenheden zich echt fysiek ingegraven hebben. Daartussen zijn er schietstellingen voor tanks en voor houwitsers. Aan de rand van bossen zijn er stellingen voor infanterie en antitankwapens. Ook in het open veld is er werk verricht om het oprukkende troepen moeilijk te maken.”

De Oekraïners zijn dus nog lang niet in Tokmak.

“Ja en nee. Het Oekraïense offensief wordt namelijk niet louter daar uitgevochten. Parallel aan de grondoorlog op die twee assen in het zuiden en bij Bakmoet en Koepjansk, probeert Kiev het vermogen van de Russen om de strijd verder te zetten uit te hollen. Hoe? Door het beschadigen en verzwakken van de militair-strategische basis van Rusland. Ze beschieten vliegvelden, havens, militaire productiecapaciteit, brandstof- en munitiedepots en transportinfrastructuur tot ver achter het front, zelfs tot op Russische grondgebied. Op termijn moet het voor de Russen zo steeds moeilijker worden om de troepen aan het front te bevoorraden.”

Wat betekent ‘op termijn’?

“Enkele maanden. Door die dubbele actie wil Oekraïne ergens in het tweede gedeelte van de herfst de Russen zo verzwakken, dat ze verplicht zijn eieren voor hun geld te kiezen en zich terug te trekken. Zoals vorig najaar in Cherson, maar nu op veel grotere schaal. Herinner u, dat was een combinatie van duwen aan het front en onder vuur nemen van de aanvoerlijnen tot de Russen in de stad en op rechteroever van Dnjepr bijna uitgehongerd waren en geen andere keuze meer hadden dan zich terug te plooien.

Het is dus nu eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of het Oekraïense tegenoffensief ‘stroef’ verloopt of ‘betekenisvolle successen’ boekt?

“We zullen nog een paar maanden moeten wachten eer we weten of het gelukt is of niet.”

Volodymyr Zelensky. Beeld Photo News

Hoe zit het met de verliezen? Iedere partij blaast hoog van de toren dat ze de tegenstander decimeert.

“De verliezen lopen gelijk op. De Oekraïners zijn wel in de aanval, dus je zou verwachten dat ze er meer lijden. Maar ze vechten met beter westers materiaal, met degelijkere bepantsering en bescherming dan die oude ‘Warschaupact-brol’. Ze lijden wel grotere verliezen dan in het voorjaar en de winter. Zowat 40 procent meer.”

Hoe lang houden ze dat nog vol?

“Dat hangt volledig van het Westen af.”

Qua materieel, ja. Maar qua manschappen?

“Dat is inderdaad een ander probleem. Ze hebben de voorbije weken alle hens aan dek geroepen om bijkomend te mobiliseren. Zelensky heeft onlangs ook alle hoofden van de militaire rekruteringscentra ontslagen wegens corruptie. Het was een beetje zoals vroeger hier. Wie een politicus kende die goed stond met de minister van Landsverdediging, kon aan zijn legerdienst ontsnappen. In Oekraïne was dat de voorbije maanden niet anders. Het land zal keuzes moeten maken. Je kan niet eindeloos militairen mobiliseren zonder de economie te ontwrichten. En militairen onder de wapens roepen, is één. Maar je moet ze ook nog kunnen opleiden.”